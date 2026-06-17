Ученые назвали неожиданную пользу орехов 17.06.2026, 15:13

Помогут во время воспалений.

Ученые из Цзяннаньского университета (Китай) выяснили, что пальмитолеиновая кислота, которой особенно богаты орехи макадамия, помогает клеткам бороться с воспалением и окислительным стрессом. Результаты исследования опубликованы в Food & Function (F&F).

В ходе работы исследователи изучили влияние пальмитолеиновой кислоты на клеточные механизмы, связанные с развитием хронического воспаления. Эксперименты показали, что это соединение снижает уровень окислительного стресса — состояния, при котором в клетках накапливается избыток активных форм кислорода. Такие молекулы способны повреждать ткани и поддерживать воспалительные процессы.

Кроме того, ученые обнаружили, что пальмитолеиновая кислота защищает лизосомы — внутриклеточные структуры, отвечающие за переработку и удаление поврежденных компонентов. Под действием вещества признаки повреждения лизосом уменьшались, а воспалительная реакция становилась менее выраженной.

Дополнительный анализ показал, что соединение влияет на сигнальные пути, регулирующие защиту клеток от стресса и воспаления. По словам авторов, это может объяснять часть полезных свойств орехов макадамия, которые ранее связывали с улучшением обмена веществ и снижением риска некоторых хронических заболеваний.

Исследователи отмечают, что полученные данные пока основаны на лабораторных экспериментах, однако они помогают лучше понять биологическое действие пальмитолеиновой кислоты. В перспективе это вещество может стать основой для разработки новых подходов к профилактике и лечению заболеваний, связанных с хроническим воспалением. В эту группу входят ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

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