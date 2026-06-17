Что не так в официальной версии с атакой дрона на автобус с белорусскими детьми в РФ 10 17.06.2026, 15:27

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Фото: ТГ-канал Егора Ковальчука

Стоит посмотреть на фото.

Один человек погиб, еще шестеро, включая четверых детей, ранены в результате удара дрона по автобусу с футбольной командой из Беларуси в Брянской области РФ, заявил в своем Телеграм-канале врио губернатора региона Егор Ковальчук, пишет «Флагшток».

Официально сообщается, что погибла женщина, сопровождавшая команду. Все пострадавшие были доставлены в больницу, у них осколочные ранения. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой.

Фото: ТГ-канал Егора Ковальчука

Местные СМИ сообщили, что команда была из Гомельской области — ДЮСШ №2 города Речицы — и ехала на отдых в Геленджик. В автобусе находились 44 пассажира, включая 28 детей. В РФ открыли уголовное дело по факту террористического акта.

По официальным данным, инцидент произошел на трассе А-240 «Граница РБ — Новозыбков — Брянск».

Временный глава области утверждает, что дрон был украинским, самолетного типа, и удар был «целенаправленным». Независимого подтверждения этим заявлениям на данный момент нет. Опубликованные фотографии не демонстрируют полной картины произошедшего — на фото нет обломков БпЛА, не показан эпицентр взрыва боевой части дрона.

Поэтому пока сложно подтвердить, что это был прямой удар именно по автобусу, тем более БпЛА самолетного типа, как заявили российские власти.

Фото: ТГ-канал Егора Ковальчука

Установить принадлежность автобуса по снимкам сложно: номерной знак отсутствует, других идентифицирующих признаков не видно. Из повреждений автобуса на снимках заметны лишь выбитые боковые стекла и спущенное колесо. На сиденьях — следы крови.

В любом случае трагедия поднимает вопрос об безответственности организаторов таких поездок, которые планируют их, несмотря на продолжающуюся войну и регулярные атаки беспилотников на прифронтовые российские регионы.

В речицкой ДЮСШ №2 на звонок журналистов ответили, что никакой информацией, в том числе о погибшей, пока не обладают. Газета Речицкого райисполкома до сих пор ничего не сообщила об инциденте и публикует лишь репосты центральных СМИ.

Следственный комитет Беларуси заявил, что возбудил уголовное дело по факту удара БпЛА по автобусу с детьми из Гомельской области.

Министерство иностранных дел Беларуси также выступило с заявлением, в котором «решительно осудило атаку на гражданский автобус» и потребовало «от украинской стороны исчерпывающих объяснений».

При этом в МИД подчеркнули, что нужно исключить выезд граждан в зоны конфликтов и смежные с ними регионы:

«Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов».

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