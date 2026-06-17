Путин открыл внутренний фронт Юрий Федоренко

17.06.2026, 15:31

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Юрий Федоренко

Кремлевский дедушка против молодежи.

Российские власти все активнее превращают высшие учебные заведения в инструмент войны. Причины две.

Первая лежит на поверхности: армия оккупантов нуждается в постоянном пополнении. Вторая менее очевидна: Кремль боится образованной молодежи, а потому пытается одновременно контролировать ее, сокращать ее численность и использовать в качестве ресурса для войны.

В начале года в российских вузах стартовала масштабная кампания по вербовке студентов на контрактную службу. Агитацию сопровождают обещаниями «с пользой провести академический отпуск» и рассказами о якобы годовом сроке контракта, хотя фактически он является бессрочным. Особое внимание уделяется студентам с академическими задолженностями.

Из открытых источников известно, что министр науки РФ Валерий Фальков поставил перед ректорами задачу: не менее 2% студентов должны заключить контракт с Минобороны. На начало 2026 года в российских университетах обучалось около 2,2 млн студентов-мужчин. Таким образом, речь идет примерно о 44 тысячах потенциальных контрактников. Если аналогичный подход распространят на колледжи и техникумы, цифра может вырасти до 76 тысяч.

Однако дело не только в вербовке. Российское образование подвергается ускоренной милитаризации. В университетах возрождают обязательные идеологические курсы вроде «Основ российской государственности», призванные воспитывать преданность так называемой «российской цивилизации». Студентов и школьников привлекают к изготовлению продукции для армии, а в отдельных учебных заведениях создают даже своеобразный «культурный фронт» для обслуживания военной пропаганды.

Параллельно власти ограничивают доступ к высшему образованию. Почти 50 тысяч платных мест было ликвидировано на гуманитарных специальностях — экономике, праве, менеджменте, государственном управлении и психологии. Зато расширяются льготы для участников войны и членов их семей.

Из этого следует несколько выводов.

Во-первых, определенное количество контрактников режим действительно получит, но это не изменит стратегического баланса сил на фронте.

Во-вторых, сокращение образованной части населения работает против самой России. Современные войны выигрываются не только численностью, но и технологиями, инновациями и качеством человеческого капитала.

В-третьих, чем сильнее государство давит на молодежь, тем выше риск внутреннего недовольства.

Фактически, кремлевские дедушки открывают внутренний фронт против поколения своих внуков. Они пытаются продлить жизнь собственной системы, бросая молодость в топку войны. Но история неоднократно доказывала: война государства против собственного будущего никогда не заканчивается его победой. Финал этой исторической драмы известен: последняя колониальная недоимперия исчезнет с карты мира. Работаем над этим. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

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