Белорусские клубы узнали возможных соперников в Лиге конференций
- 17.06.2026, 15:50
Определились пары второго раунда квалификации турнира.
Сегодня в Швейцарии прошла жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций, пишет Sport5.by.
«МЛ Витебск», если проиграет в первом раунде Лиги чемпионов румынской «Университате» из Крайовы, во втором раунде Лиги конференций сыграет с неудачником пары «Кайрат» (Казахстан) — «Сутьеска» (Черногория).
Минское «Динамо», если победит в первом раунде северомакедонский «Силекс», во втором раунде сыграет с азербайджанским «Нефтчи».
БАТЭ, если пройдет албанский «Эльбасани», будет играть со швейцарским «Сьоном».
Матчи первого раунда пройдут 9 и 16 июля, второго — 23 и 30 июля.