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Белорусские клубы узнали возможных соперников в Лиге конференций

  • 17.06.2026, 15:50
Белорусские клубы узнали возможных соперников в Лиге конференций

Определились пары второго раунда квалификации турнира.

Сегодня в Швейцарии прошла жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций, пишет Sport5.by.

«МЛ Витебск», если проиграет в первом раунде Лиги чемпионов румынской «Университате» из Крайовы, во втором раунде Лиги конференций сыграет с неудачником пары «Кайрат» (Казахстан) — «Сутьеска» (Черногория).

Минское «Динамо», если победит в первом раунде северомакедонский «Силекс», во втором раунде сыграет с азербайджанским «Нефтчи».

БАТЭ, если пройдет албанский «Эльбасани», будет играть со швейцарским «Сьоном».

Матчи первого раунда пройдут 9 и 16 июля, второго — 23 и 30 июля.

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