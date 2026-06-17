Идеальная картинка: как в РФ записывали выпуски «новостей» специально для Путина 2 17.06.2026, 15:07

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Диктатора старались изолировать от неприятной для него информации.

Российские пропагандистские СМИ готовили персональные спецвыпуски новостей для главы Кремля Владимира Путина, в которых ему преподносили исключительно положительные новости. Этим занимались сотрудники Всероссийской государственной телерадиокомпании.

Об этом сообщил бывший главный редактор телеканала «Россия-1», журналист-оппозиционер Дмитрий Скоробутов в интервью проекту «И грянул Грэм». По его словам, подготовка новостных выпусков для диктатора началась в 2011 году после акций протеста на Болотной площади в Санкт-Петербурге.

Для Путина готовили персональные выпуски новостей

По его словам, в редакции пропагандистского вещателя проект назвали «Главный зритель», где практически отсутствовали плохие новости, а основную информационную часть составляла приукрашенная информация о государственных успехах и достижениях.

«Допустим, в 20 часов в эфир вышел обычный выпуск «Вестей», после чего осталась выпускная бригада. У нас были, соответственно, указания, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что выбрать, чтобы потом показать Путину идеальную картинку прекрасной России настоящего времени. Вот он такой хороший президент, и смотрите, как хорошо о вас говорят по телевизору. Значит, правда, то, что вы делаете – это все правильно. И вот таким образом записывали», – сказал он.

Медийщик заявил, что персональные спецвыпуски показывали Путину через департамент пресс-службы администрации президента России. Такой подход в Кремле приняли после протестов на Болотной площади в Санкт-Петербурге.

«Их (окружение Путина, – Ред.) всех поразила Болотная, и Путина пытались изолировать от реальных событий и информационной среды, не говоря уже о прямом контакте с внешним миром», – говорит Скоробутов.

Такой подход впоследствии усилил информационную изоляцию диктора и сократил объем объективной информации, которую получают российские власти, в том числе о ситуации на фронте.

«Войну ему начали подвергать цензуре после того, как крейсер «Москва» потопили. Путина держали в неведении более недели, что у него больше нет крейсера «Москва», что у него осталась только «вторая армия мира», – рассказал журналист.

Кто такой Дмитрий Скоробутов

Дмитрий Скоробутов начал свою телекарьеру в программе «Намедни», куда его пригласил журналист Леонид Парфенов в 2000 году. Однако впоследствии он перешел в «Международную панораму» на ВГТРК, а уже в 2006 году в возрасте 26 лет стал главным редактором «Вести» на телеканале «Россия-1».

В 2016 году Скоробутова жестоко избили в редакции пропагандистского вещателя, после чего руководство ВГТРК попыталось замять инцидент, а его самого незаконно уволили. Впоследствии он уехал из России в Швейцарию, а затем осудил российское вторжение в 2022 году.

После этого он начал открыто публиковать внутренние инструкции телеканала от администрации Путина, а также рассекретил информацию о цензуре российского телевидения со стороны Кремля.

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