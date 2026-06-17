Главный урок Ирана 1 Карина Кокрэлл-Ферре

17.06.2026, 14:56

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Карина Кокрэлл-Ферре

Союз США и Европы снова актуален.

Никакой сделки с Ираном нет. Это иллюзия, имитация. Пауза. Передышка.

Ясно одно. США попробовали действовать в одиночку и поняли, что не получилось. Для настоящего противостояния с Ираном (и потенциально – с Китаем) США необходима поддержка союзников —на чем стояла вся архитектура безопасности Запада почти столетие. Трамп не продумывает решений, принимает их импульсивно, но от Путина отличается тем, что способен откатывать назад, когда понимает, что решение совсем провально.

Трампу нужно окончание взаимоподпитки Ирана, Китая и РФ, а для этого — как показал конфликт с Ираном — США НЕОБХОДИМО налаживать отношения с Европой, в составе которой де-факто появилось государство, самое опытное в способах ведения войны XXI века — Украина, обладающее ценнейшими knowhow. Более того, Европа не скрывает, что ее безопасность зависит от ослабления иррационально агрессивной путинской РФ. Кадры полыхающей Лавры на фоне ночного киевского неба укрепили в этом ощущении западного обывателя еще сильнее.

Постсоветскому цинику трудно себе даже представить реакцию рядового западного человека на кресты в огне, на горящие купола XI века, который ночью бомбил Путин. Даже будучи атеистом и агностиком, западный человек не переживал такого разрыва религиозной традиции, какой обеспечил нам большевизм. Религия остается чем-то чистым, личным и светлым, для большого количества людей, даже если они и не ходят в церковь. Поэтому и для атеиста на Западе — эта бомбардировка Лавры — варварство и необратимый пиар-провал Кремля. Я уже не говорю об американцах, гораздо более религиозных, чем европейцы.

Итак, Трамп понял, что для наведения мостов с Европой—чтобы заручиться ее поддержкой в неизбежном возобновлении войны с Ираном — нужно поддержать Украину.

Поэтому съезд G7 в приятно-прохладном Эвиане, где президент Украины был принят лидерами Запада совершенно на равных, показал: стратегия меняется.

Пауза в Ормузе (неизбежно короткая) будет использоваться для максимального ослабления РФ.

Ормуз откроют. Хлынет подешевевшая нефть. Доходы РФ уменьшатся еще больше.

Что такое победа над РФ с точки зрения Европы? Первая задача— отсутствие денег на ведение войны. Отсутствие денег на дроны и баллистику. Отсутствие денег на набор наемников. То есть, тактическая и стратегическая невозможность ведения войны. Вторая задача – обеспечение политической невозможности ведения Кремлем войны, отвлечение на собственные, внутренние, растущие проблемы. В идеале – обе задачи решаются одновременно.

Урок Ирана показал — как и во время борьбы с нацизмом, только единство США и Европы, только единство Запада способно обеспечить безопасность и выживание для всех. В том, что Украина —интегральная часть Запада, ни у кого никаких сомнений, ни у друзей, ни у врагов.

Карина Кокрэлл-Ферре, «Фейсбук»

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