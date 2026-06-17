ВСУ поразили танкер «теневого флота» РФ и два ключевых моста на юге 1 17.06.2026, 14:52

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Фото: vesselfinder.com

Украинский Генштаб раскрыл детали.

Силы обороны Украины поразили танкер «теневого флота» России в Черном море, два автомобильных моста и ряд командных пунктов противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, удары были нанесены 16 июня и в ночь на 17 июня.

Поражен танкер теневого флота РФ

«В акватории Черного моря поражен танкер теневого флота FINA A (IMO 9283306)», - говорится в сообщении.

Судно находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.

Танкер используется для транспортировки нефти и нефтепродуктов в интересах России в обход международных санкций. Его длина - 244,6 метра, валовая вместимость - 62 002 единицы. Степень повреждений уточняется.

Удар по мостам на оккупированной территории

Также украинские военные нанесли удары по объектам, которые российские захватчики использовали для военной логистики и переброски сил.

В частности, были поражены:

автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки;

автомобильный мост в районе Воинки Херсонской области.

Другие цели Сил обороны

В районе Великой Новоселки Донецкой области украинские защитники поразили командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.

Кроме того, были нанесены удары по пунктам управления беспилотниками российских войск в районах:

Каменского и Новопрокоповки Запорожской области;

Иванополья и Комара в Донецкой области;

Олешко в Херсонской области;

Малеевки Днепропетровской области;

Коровьяковки и Кучерова в Курской области РФ.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают систематически снижать возможности российской армии по ведению боевых действий против Украины.

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