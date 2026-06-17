ВСУ поразили танкер «теневого флота» РФ и два ключевых моста на юге

ВСУ поразили танкер «теневого флота» РФ и два ключевых моста на юге1
- 17.06.2026, 14:52
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Украинский Генштаб раскрыл детали.
Силы обороны Украины поразили танкер «теневого флота» России в Черном море, два автомобильных моста и ряд командных пунктов противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По данным военных, удары были нанесены 16 июня и в ночь на 17 июня.
Поражен танкер теневого флота РФ
«В акватории Черного моря поражен танкер теневого флота FINA A (IMO 9283306)», - говорится в сообщении.
Судно находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины.
Танкер используется для транспортировки нефти и нефтепродуктов в интересах России в обход международных санкций. Его длина - 244,6 метра, валовая вместимость - 62 002 единицы. Степень повреждений уточняется.
Удар по мостам на оккупированной территории
Также украинские военные нанесли удары по объектам, которые российские захватчики использовали для военной логистики и переброски сил.
В частности, были поражены:
автомобильный мост через Северо-Крымский канал в районе населенного пункта Ставки;
автомобильный мост в районе Воинки Херсонской области.
Другие цели Сил обороны
В районе Великой Новоселки Донецкой области украинские защитники поразили командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.
Кроме того, были нанесены удары по пунктам управления беспилотниками российских войск в районах:
Каменского и Новопрокоповки Запорожской области;
Иванополья и Комара в Донецкой области;
Олешко в Херсонской области;
Малеевки Днепропетровской области;
Коровьяковки и Кучерова в Курской области РФ.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают систематически снижать возможности российской армии по ведению боевых действий против Украины.