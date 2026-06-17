Спортивный дурдом от Лукашенко 1 17.06.2026, 14:23

Правитель своими претензиями в адрес чиновников довел ситуацию до абсурда.

Общение правителя с чиновниками во Дворце Независимости 16 июня в который раз подтвердило: позитивных изменений при Лукашенко белорусский спорт не ждет, пишет «Салiдарнасць».

Несколько раз на протяжении совещания правитель своими претензиями в адрес других доводил ситуацию до абсурда. Примеры? Пожалуйста.

«Нужен результат! Нет результата — нет движения — нет работы!» — заявил Лукашенко в ситуации, когда из-за его действий беларуские спортсмены отстранены от выступлений в международных соревнованиях по многим видам спорта.

«Пора начинать работать», — обратился Лукашенко к министру спорта Сергею Ковальчуку, который занимает высокую должность рекордные 8 лет — с весны 2018 года.

«Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание и футболу», — заявил Лукашенко.

Просто напомним, что последний раз сборная по хоккею выступала на чемпионате мира в 2021-м и заняла тогда последнее место в группе. А по поводу выступления минского «Динамо» в российской Континентальной хоккейной лиге Лукашенко на том же совещании отметил: «Где люди наши? Почему не видят то, что у нас аж половина команды — импортные?».

План по развитию спорта у Лукашенко крайне своеобразный: на совещании он поручил КГК и МВД проверить спортивные клубы в Беларуси…

То, как правитель вел себя на совещании 16 июня, в народе характеризуют емким словом «дурдом».

При всех попытках Лукашенко найти крайних правда заключается в том, что на планете Земля нет ни одного человека, который нанес бы больший урон развитию белорусского спорта, чем он. Из-за соучастия правителя в военной агрессии против Украины уже четыре года, как белорусские спортсмены отстранены от выступлений в международных соревнованиях по многим видам спорта.

А внутри страны многие спортсмены и тренеры лишены возможности продолжать карьеру из-за нелояльности Лукашенко и осуждения репрессий. Как например, легендарный тренер по фристайлу Николай Козеко, чьи воспитанники принесли Беларуси несколько медалей на Олимпиадах.

В целом совещание 16 июня в который раз засвидетельствовало: позитивных изменений при Лукашенко белорусский спорт не ждет. Выбираться из нынешней ямы эта сфера будет долгие годы.

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