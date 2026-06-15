Охота на Путина 2 Дайан Фрэнсис

15.06.2026, 8:03

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Развитие технологий превратило главу Кремля из хищника в жертву.

8 июня Владимир Путин распорядился перевести своих двух взрослых дочерей и троих внуков в укрепленный семейный дворец-бункер на Черном море — после того, как узнал о том, что отследить верховного лидера Ирана в феврале удалось благодаря системе распознавания лиц на базе ИИ. Израильская разведка, как утверждается, разработала «смертоносный ИИ» (Killer-AI), способный анализировать потоки данных с тысяч камер наблюдения в Тегеране и распознавать лица высших руководителей страны, отслеживать их перемещения и повседневные маршруты. Фактически система позволяла в реальном времени определять местонахождение ключевых фигур.

Путин и так находился под беспрецедентной защитой — его постоянно сопровождали охрана, двойники и дегустаторы пищи. Но изобретение Израилем подобной технологии, а также успехи Украины в области искусственного интеллекта заставили его осознать: прятаться фактически больше негде.

После этого он усилил меры предосторожности и распорядился отключить часть специализированных систем видеонаблюдения, опасаясь их взлома или использования против него. В мае Москва также заявила о попытке украинцев атаковать Кремль с помощью дронов и воспользовалась этим эпизодом как поводом для масштабных интернет-ограничений и локальных отключений связи по всей стране.

Как писала одна газета: «Путин боится камер».

Согласно заслуживающим доверия отчетам, встревоженный Путин полностью обновил протоколы безопасности как для себя, так и для своего ближайшего окружения. Тем не менее, 10 июня еще один высокопоставленный российский генерал был взорван в собственном автомобиле в Москве. А всего с начала войны было ликвидировано около 15 российских военачальников. Особенно унизительно для российских спецслужб, что нападение произошло рядом с местом, где годом ранее уже был убит другой генерал при аналогичном подрыве автомобиля. Кроме того, в тот же вечер, по сообщениям российских государственных СМИ, была совершена попытка убийства сотрудника одного из научно-производственных предприятий.

Все подозрения сразу же пали на Украину. Но о подпольных украинских сетях и засекреченных спецподразделениях, проводящих «черные операции» (black ops) внутри России и на подконтрольных ей территориях, до сих пор мало что известно. Они действуют весьма успешно, совершая ликвидации и диверсии со все возрастающей частотой, что стало еще одной причиной, толкнувшей Путина к введению драконовских мер безопасности.

Однако израильская «фабрика целей» на базе ИИ представляет собой угрозу совершенно иного масштаба. Она значительно более смертоносна и, как утверждается, разрабатывалась при участии американских военных.

Спецоперация израильских спецслужб с использованием ИИ, направленная на ликвидацию аятоллы и других высокопоставленных лиц, началась со взлома всех дорожных камер Тегерана. Это было необходимо для того, чтобы искусственный интеллект мог отследить прошлые перемещения верховного лидера и установить круг его контактов. Система извлекала видеозаписи с этих камер за многие годы, чтобы детально изучить поведенческие паттерны. ИИ точно знал, кто, с кем, когда и где должен встретиться.

Проанализировав эти массивы видео, данные визуальной разведки и перехваченные разговоры, система сформировала готовые профили для нанесения точечных ударов. Распорядок дня аятоллы, места его пребывания и меры безопасности были задокументированы до мелочей. И буквально перед тем, как в феврале цель была обнаружена и уничтожена, израильтяне полностью отключили в Иране все сотовые сети, чтобы заблокировать любые сигналы предупреждения.

Путин также понимает, что за время войны украинцы обошли в технологическом плане и Израиль, и все остальные страны. У них есть дроны-камикадзе с искусственным интеллектом, способные идентифицировать российских солдат на поле боя, распознавая их по контурам лиц и тепловому излучению.

«Идет (российский) солдат по полю. Слышит — над ним жужжит дрон. Он садится, накрывается плащом. Дрон атакует, и все — солдат больше уже никуда не пойдет», — объяснил украинский пограничник в интервью киевской газете.

Некоторые россияне используют специальные плащи с баллистической защитой, которые к тому же призваны скрыть их от тепловизоров, но эти накидки не работают. «Мы их „видим“ за километр. В такую холодную погоду их особенно хорошо заметно. Ну и ночью тоже, когда они двигаются», — добавил военный.

Израильский «смертоносный ИИ» идет еще дальше и фактически превращается в инструмент тотального наблюдения — в своего рода цифрового «Большого брата». После идентификации человека система выстраивает подробные профили его передвижений, собирает данные из баз и анализирует контакты.

По данным Financial Times, современные технологии выходят за пределы обычного распознавания лиц и номеров автомобилей и позволяют выявлять поведенческие паттерны — маршруты, связи, изменения внешности и повторяющиеся перемещения. Появление таких технологий уже вызывает серьезную озабоченность во всем мире: по сути, обычные городские камеры превращаются в мощное оружие для массового контроля и слежки. Стоит системе один раз распознать человека, и ИИ автоматически составляет детальное досье на человека, формирует подробный профиль всех его перемещений и социальных контактов.

(Для сравнения: аналогичные системы уже используются в Китае, где развернута сеть из более чем 200 миллионов камер и микрофонов, контролирующих население под предлогом борьбы с преступностью).

Однако израильский «смертоносный ИИ» способен на большее — распознавать даже частично скрытые лица, используя нейросеть, анализирующую 14 параметров и сопоставляющую их с базами изображений. После появления информации о таких возможностях Путин мог воспринять их как прямую угрозу, что ускорило ужесточение режима безопасности.

В течение года в России начали вводиться масштабные цифровые ограничения, а ближайшее окружение президента оказалось под еще более жестким контролем. Все, кто контактирует с ним — от военных до обслуживающего персонала — лишены возможности использовать подключенные к интернету телефоны.

Кроме того, им предписано передвигаться исключительно на служебном транспорте, использование частных автомобилей запрещено — все ради того, чтобы их перемещения можно было контролировать.

Отныне Кремль вновь превратился в неприступную крепость: он полностью напичкан системами слежки и прослушки, равно как и резиденции всех его сотрудников. Часть чиновников перевели в подземные убежища, а улицы Москвы буквально наводнили антидроновые расчеты и снайперы.

Развитие технологий превратило Путина и российские войска из хищников в жертв. Колоссальная военная машина РФ перемалывается на фронте и медленно терпит поражение от Украины. Российский оборонный сектор обескровлен: украинские беспилотники за 500 долларов без труда уничтожают многомиллионную бронетехнику.

Созданная Киевом цифровая зона поражения и флот беспилотников превратили фронт в тир или в бойню — только с февраля текущего года там погибли 325 000 российских солдат. Суммарные же потери России убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения уже достигли как минимум 1,2 миллиона человек.

Но хуже всего то, что конфликт превратился в позиционный тупик, который продлится до тех пор, пока Путин удерживает власть. К счастью, сегодня ситуация изменилась: главный враг хозяина Кремля теперь — технологический прогресс. И диктатор знает, что финал войны неизбежен, согласен он с этим или нет. Финал наступит тогда, когда появится автономный ИИ-киллер, созданный персонально для Путина.

Дайан Фрэнсис, New Voice

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