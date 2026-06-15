Путин встал в один ряд с Батыем3
- Аббас Галлямов
- 15.06.2026, 8:41
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Вписал себя в историю.
Атаковав Киево-Печерскую лавру, Путин поставил под удар столь тщательно лелеемый им имидж защитника христианства и ревнителя «традиционных ценностей».
Такеру Карлсону и прочим путинферштеерам на Западе отмывать его репутацию теперь станет намного сложнее. Вещать им придётся на фоне горящего собора. А он знатно горит, картинка просто фантастическая.
И главное, зачем это было нужно?! Чего именно он этим ударом хотел достичь?
Того, что война с ним, до сих пор бывшая для украинцев просто патриотической, теперь приобрела ещё и священный характер?
Ну поздравляю, он этого добился. Сделал дело, обул корову в лапти.
Нанеся удар по Лавре, Путин встал в один ряд с Батыем, крымским ханом Менгли-Гиреем и нацистами. Именно они пытались уничтожить святыню до него. Батый в 1240 году, Менгли-Гирей в 1482-м, нацисты – во время Второй мировой.
Вписал себя в историю.
Аббас Галлямов, Telegram