Путин встал в один ряд с Батыем 3 Аббас Галлямов

15.06.2026, 8:41

1,018

Аббас Галлямов

Вписал себя в историю.

Атаковав Киево-Печерскую лавру, Путин поставил под удар столь тщательно лелеемый им имидж защитника христианства и ревнителя «традиционных ценностей».

Такеру Карлсону и прочим путинферштеерам на Западе отмывать его репутацию теперь станет намного сложнее. Вещать им придётся на фоне горящего собора. А он знатно горит, картинка просто фантастическая.

И главное, зачем это было нужно?! Чего именно он этим ударом хотел достичь?

Того, что война с ним, до сих пор бывшая для украинцев просто патриотической, теперь приобрела ещё и священный характер?

Ну поздравляю, он этого добился. Сделал дело, обул корову в лапти.

Нанеся удар по Лавре, Путин встал в один ряд с Батыем, крымским ханом Менгли-Гиреем и нацистами. Именно они пытались уничтожить святыню до него. Батый в 1240 году, Менгли-Гирей в 1482-м, нацисты – во время Второй мировой.

Вписал себя в историю.

Аббас Галлямов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com