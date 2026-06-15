закрыть
15 июня 2026, понедельник, 8:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин встал в один ряд с Батыем

3
  • Аббас Галлямов
  • 15.06.2026, 8:41
  • 1,018
Путин встал в один ряд с Батыем
Аббас Галлямов

Вписал себя в историю.

Атаковав Киево-Печерскую лавру, Путин поставил под удар столь тщательно лелеемый им имидж защитника христианства и ревнителя «традиционных ценностей».

Такеру Карлсону и прочим путинферштеерам на Западе отмывать его репутацию теперь станет намного сложнее. Вещать им придётся на фоне горящего собора. А он знатно горит, картинка просто фантастическая.

И главное, зачем это было нужно?! Чего именно он этим ударом хотел достичь?

Того, что война с ним, до сих пор бывшая для украинцев просто патриотической, теперь приобрела ещё и священный характер?

Ну поздравляю, он этого добился. Сделал дело, обул корову в лапти.

Нанеся удар по Лавре, Путин встал в один ряд с Батыем, крымским ханом Менгли-Гиреем и нацистами. Именно они пытались уничтожить святыню до него. Батый в 1240 году, Менгли-Гирей в 1482-м, нацисты – во время Второй мировой.

Вписал себя в историю.

Аббас Галлямов, Telegram

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный