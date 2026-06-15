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ЧМ по футболу: Япония вырвала ничью у Нидерландов

  • 15.06.2026, 8:26
ЧМ по футболу: Япония вырвала ничью у Нидерландов

А шведы разгромили Тунис.

На чемпионате мира по футболу, который проходит в Канаде, США и Мексике, состоялись очередные матчи группового этапа.

В стартовой встрече игрового дня сборные Нидерландов и Японии не выявили победителя — 2:2. Нидерландцы дважды выходили вперед благодаря голам Вирджила ван Дейка и Крисенсио Саммервилла, однако японцы сумели отыграться. В составе азиатской команды отличились Кэйто Накамура и Даичи Камада.

В другом матче сборная Кот-д'Ивуара с минимальным счетом обыграла Эквадор — 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Амад Диалло.

Самой результативной встречей стала игра Швеции и Туниса. Шведы одержали уверенную победу со счетом 5:1. Дубль оформил Ясин Айяри, еще по голу забили Александер Исак, Виктор Дьёкереш и Мартин Сванберг. Автором единственного мяча Туниса стал Омар Рекик.

Сегодня на турнире пройдут еще два матча: Испания сыграет с Кабо-Верде, а Бельгия встретится с Египтом.

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