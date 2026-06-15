«Усатый колхозник»: в Армении жестко ответили Лукашенко2
- 15.06.2026, 7:45
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В страну потекут инвестиции.
Доктор политологии, общественно-политический деятель из Армении Аркадий Вартанян ответил на колколсти Лукашенко в адрес Еревана:
— Усатый колхозник Лукашенко сказал, что «Армения никому не нужна». Да ничего подобного. Оказывается, что она всем нужна: и Западу, и Востоку, и Северу, и Югу. Теперь вы убедились, что она всем нужна, и будете убеждаться с каждым днем, ведь сюда потекут инвестиции. И эти инвестиции не будут обкрадываться власть предержащими. Будут созданы новые рабочие места и промышленные предприятия.
Отметим, премьер-министр Армении Никол Пашинян резко отреагировал на слова диктатора Лукашенко о том, что Армения «никому не нужна», и заявил, что Ереван больше не останется без альтернатив.
@noyan.tapan.news.7 Ответ усатому колхознику: Армения нужна всем Аркадий Варданян, доктор политологии, общественно-политический деятель Полное видео: https://www.patreon.com/NoyanTapanTV/posts/rossiia-vse-chto-160908317 #Россия #Армения #Путин #Политика #Выборы #Кремль #ВладимирПутин #ЕС #Лукашенко ♬ оригинальный звук - Noyan Tapan TV