закрыть
15 июня 2026, понедельник, 8:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Усатый колхозник»: в Армении жестко ответили Лукашенко

2
  • 15.06.2026, 7:45
  • 3,978
«Усатый колхозник»: в Армении жестко ответили Лукашенко

В страну потекут инвестиции.

Доктор политологии, общественно-политический деятель из Армении Аркадий Вартанян ответил на колколсти Лукашенко в адрес Еревана:

— Усатый колхозник Лукашенко сказал, что «Армения никому не нужна». Да ничего подобного. Оказывается, что она всем нужна: и Западу, и Востоку, и Северу, и Югу. Теперь вы убедились, что она всем нужна, и будете убеждаться с каждым днем, ведь сюда потекут инвестиции. И эти инвестиции не будут обкрадываться власть предержащими. Будут созданы новые рабочие места и промышленные предприятия.

Отметим, премьер-министр Армении Никол Пашинян резко отреагировал на слова диктатора Лукашенко о том, что Армения «никому не нужна», и заявил, что Ереван больше не останется без альтернатив.

@noyan.tapan.news.7 Ответ усатому колхознику: Армения нужна всем Аркадий Варданян, доктор политологии, общественно-политический деятель Полное видео: https://www.patreon.com/NoyanTapanTV/posts/rossiia-vse-chto-160908317 #Россия #Армения #Путин #Политика #Выборы #Кремль #ВладимирПутин #ЕС #Лукашенко ♬ оригинальный звук - Noyan Tapan TV

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный