«Усатый колхозник»: в Армении жестко ответили Лукашенко 2 15.06.2026, 7:45

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В страну потекут инвестиции.

Доктор политологии, общественно-политический деятель из Армении Аркадий Вартанян ответил на колколсти Лукашенко в адрес Еревана:

— Усатый колхозник Лукашенко сказал, что «Армения никому не нужна». Да ничего подобного. Оказывается, что она всем нужна: и Западу, и Востоку, и Северу, и Югу. Теперь вы убедились, что она всем нужна, и будете убеждаться с каждым днем, ведь сюда потекут инвестиции. И эти инвестиции не будут обкрадываться власть предержащими. Будут созданы новые рабочие места и промышленные предприятия.

Отметим, премьер-министр Армении Никол Пашинян резко отреагировал на слова диктатора Лукашенко о том, что Армения «никому не нужна», и заявил, что Ереван больше не останется без альтернатив.