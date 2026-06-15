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Варварский удар по Киево-Печерской лавре: шокирующие фото

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  • 15.06.2026, 8:16
  • 2,592
Варварский удар по Киево-Печерской лавре: шокирующие фото
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Российские оккупанты били дважды.

В ночь на 15 июня российские оккупанты во время массированного удара по Киеву атаковали Киево-Печерскую лавру.

В частности, РФ нанесла двойной удар по древнему памятнику истории и архитектуры — Киево-Печерской лавре, в Успенском соборе вспыхнул пожар. Наместник собора епископ Авраамий впоследствии сообщил, что после атаки были срочно эвакуированы богослужебные предметы, древние иконы и другие святыни — удалось сохранить реликвии и минимизировать угрозу для людей.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал российский удар по собору преступлением против человечности, истории и христианства.

NV публикует фоторепортаж с Киево-Печерской лавры после обстрела.

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