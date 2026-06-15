Главным хранителем кремлевских тайн оказался белорус из Осиповичей 4 15.06.2026, 9:08

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Супруги Казаковы

фото: The Insider

Путин его неожиданно уволил.

Главу канцелярии Кремля Путин неожиданно уволил 12 июня. Уроженец Могилевщины Андрей Казаков имел доступ к документам особой важности, но, как выяснилось, сам он был как на ладони для иностранных спецслужб. The Insider рассказывает, как уроженец Осиповичей стал главным хранителем тайн РФ.

В разговорах с родственниками Казаков называл себя главным хранителем кремлевских тайн. И это действительно так: Казаков как никто другой знал всю внутреннюю кухню Кремля, механизмы принятия секретных решений и то, кто в них задействован.

Супруги Казаковы

фото: The Insider

Он раньше других узнавал о новых назначениях и громких отставках.

От своих подчиненных Казаков требовал неукоснительного соблюдения режима секретности. При этом даже самый поверхностный поиск позволяет установить всю возможную информацию о нем самом.

Казаков родился в 1958 году в белорусском городе Осиповичи под Могилевом. После переезда в Москву он окончил военное училище и служил «секретчиком» в тесно связанном с ГРУ Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны. Там его и заметил давний сослуживец Путина по ПГУ КГБ СССР Сергей Иванов, который в то время возглавлял военное ведомство.

Карьера Казакова пошла в гору, он дослужился до заместителя начальника аппарата министра обороны и уже в 2010 году смог позволить себе квартиру в элитном ЖК премиум-класса «Смоленская застава» в Ружейном переулке в Хамовниках.

В 2011 году Иванов переселился в кресло руководителя АП и вскоре назначил Казакова заместителем начальника своего секретариата.

Еще через три года Казаков купил и оформил на дочь еще более дорогую и просторную квартиру в ЖК Barkli Park (недвижимость там стоит от 100 до 500 млн рублей).

Еду на дом он стал заказывать из «Глобус Гурмэ». Не только сам чиновник, но и его родственники обзавелись дорогими машинами. Под Мытищами в ДНП «Военнослужащий» Казаков построил особняк.

Там же в гараже стоят раритетные «Москвич» и «Жигули», которые он с гордостью показывает гостям. На Новый год вся семья собирается в особняке, а летом справляют праздники на яхте на Пироговском водохранилище.

На Пироговском водохранилище

фото: The Insider

Семейный Новый год

фото: The Insider

На выставке в Измайлово

фото: The Insider

В 2016 году Казаков перешел в канцелярию президента РФ, где уже в 2020 году сменил многолетнего начальника канцелярии Александра Голубева, умершего от коронавируса.

По словам источника The Insider на Старой площади, с первых дней новый глава канцелярии стал требовать от подчиненных повышенной бдительности:

«Андрей Анатольевич просто одержим секретностью. Мы и так все под подпиской о неразглашении, а тут еще постоянные проверки. Атмосфера в канцелярии очень нервозная, стукачество стало нормой. А жаловаться некому — выше только ВВП».

В отношении самого себя он, кажется, этот режим секретности не слишком соблюдал: звонил главе ГРУ Игорю Костюкову по обычной мобильной связи и пользовался почтой на Gmail, хранящейся на американских серверах.

Через обычные боты для пробивания сведений несложно узнать все детали его бытовой жизни, начиная от вкусовых предпочтений (например, его семья стремится покупать безлактозное молоко) и заканчивая личным стоматологом. Это, к слову, Дмитрий Сергеев из Центрального военного клинического госпиталя имени П. Мандрыка Министерства обороны РФ.

Кроме того, Казаков выкладывал в публичном доступе фотографии своего семейного отдыха в странах НАТО. Справедливости ради, после полномасштабного вторжения семья Казакова стала отдыхать на территории России: в гранд-отеле «Приморье» в Геленджике, «Rosa Springs» в Сочи или пятизвездочном «Гранд Палас» в Светлогорске.

Казаков в Германии

фото: The Insider

Казаков во Франции

фото: The Insider

В последний раз за границу семья Казакова отправилась за четверо суток до начала вторжения в Украину — 20 февраля 2022 года. Он с женой, дочерью и внучкой полетел отдыхать в Сербию. Видимо, допущенный ко всем государственным секретам чиновник понимал, что это его последний шанс выехать за рубеж.

Кстати, семья у Казакова тоже «секретная». Сын Константин — сотрудник ФСО. Он возглавляет Управление защиты государственной тайны Минфина, что соответствует генеральской должности.

Супруга сына, Дарья, тоже под подпиской о неразглашении гостайны. По профессии она медик, но в 2022 году свекор трудоустроил ее на Старую площадь консультантом в департамент по работе с секретными документами управления президента по государственным наградам.

Через ее руки проходят сотни секретных указов о награждениях генералов ФСБ, СВР, Минобороны, «героев» СВО и шпионов, выполняющих тайные операции за рубежом.

Вопреки предупреждениям ФСБ о вербовки в зарубежных командировках, до 2025 года она бесстрашно выкладывала фото своих путешествий по Италии, Германии, Швейцарии и Испании вместе со своим засекреченным мужем.

Невестка на яхте

фото: The Insider

Сын Константин с женой

фото: The Insider

На прощание Путин наградил Казакова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Как сказано в указе, «за вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу».

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