«Сработает цепочка»: генерал СБУ прогнозирует кризис в России 31.07.2026, 10:32

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Последствия будут серьезными.

Чем банкротство маркетплейса Wildberries и компаний «кошельков Путина» грозит экономике России? Такой вопрос сайт Charter97.org задал генерал-майору СБУ в запасе Виктору Ягуну:

— Финансовые сложности вокруг Wildberries действительно существуют. После повреждения нескольких складов российские власти начали обсуждать возможные меры государственной поддержки компании и связанных с ней предпринимателей. В отчетности Wildberries фигурируют сотни миллиардов рублей обязательств, хотя сама компания утверждает, что ее долговая нагрузка остается приемлемой. Таким образом, наличие крупного долга еще не означает автоматического банкротства.

Но если крупный маркетплейс действительно станет неплатежеспособным, последствия будут серьезными. Пострадают сотни тысяч продавцов, владельцы пунктов выдачи, логистические компании, банки и поставщики. Возникнут цепочки неплатежей, сократятся налоговые поступления, а государству придется спасать компанию за счет кредитов государственных банков, налоговых льгот или бюджетных субсидий.

Это необязательно приведет к мгновенному краху всей банковской системы России, но может создать крупный очаг финансовой нестабильности и переложить частные убытки на государство и российских налогоплательщиков.

Подобная ситуация возможна и со структурами Ротенбергов или Тимченко. Их компании участвуют в крупных государственных и инфраструктурных проектах, поэтому Кремль, скорее всего, будет стремиться не допустить их неконтролируемого банкротства. Наиболее вероятны реструктуризация долгов, новые государственные гарантии, передача части активов государственным банкам или фактическая национализация проблемных предприятий.

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