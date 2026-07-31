«Крыша рухнула, стены плавятся»
- 31.07.2026, 11:10
Во Владивостоке сгорел крупный склад с техникой.
Утром 31 июля в российском Владивостоке произошел крупный пожар на складе бытовой техники DNS, расположенном на улице Днепровской. Первоначально площадь возгорания оценивалась примерно в тысячу квадратных метров, однако затем огонь начал стремительно распространятся. В итоге пожар удалось локализовать на площади около пяти тысяч квадратных метров. Крыша здания полностью обрушилась, также произошло оплавление стен склада.
DNS — это крупная российская сеть магазинов бытовой техники и электроники (компьютеры, смартфоны, бытовая техника и т.д.). Штаб-квартира находится во Владивостоке, один из крупнейших ритейлеров такого профиля в России.