В истории автомобиля Zubr можно поставить жирную точку 31.07.2026, 11:22

Коллаж: onliner

Фирма уходит в банкротство.

Экономический суд Минска открыл конкурсное производство в отношении ООО «Зубр Автогрупп». Если фирму признают банкротом, то в истории с неудавшимся производством белорусского автомобиля Zubr можно будет поставить жирную точку. Решение суда опубликовано на сайте ЕГРСБ, пишет Office Life.

О том, что произошло с проектом Zubr, уже писали. Если коротко, то в 2025 году появилась информация о сборке автомобилей под этим брендом на заводе «Юнисон». Планировалось, что прототипами для них будут модели китайской марки Forthing. Правда, вскоре Минпром опроверг эту информацию.

Под проект было создано несколько фирм, одна из которых — ООО «Зубр Бизнесинвест» — недавно также объявила о банкротстве. Автосалон, в котором должны были продаваться автомобили, был продан на аукционе, чтобы погасить часть долгов.

Сейчас с заявлением о банкротстве в суд обратилась компания, которая была основной в этом проекте. Фактически она не работает уже как минимум полгода. В феврале «Зубр Автогрупп» попыталась уйти в ликвидацию, но суд вынес запрет на исключение ее из ЕГР.

Главная проблема — значительная задолженность фирмы перед кредиторами, в том числе перед бюджетом. Как было озвучено в суде, сейчас ее долг оценивается более чем в 14 млн рублей, почти 1,1 млн долларов и около 74,5 тыс. евро. Итого: свыше 6 млн долларов.

Что касается активов, то в деле фигурирует цифра 11,3 млн рублей. Но при этом львиная ее часть (9,6 млн) — дебиторская задолженность. Предположительно — за «зависшие» за границей 30 автомобилей клиентов, о которых ранее сообщали в компании.

Интересно, что, по данным аналитического ресурса участников рынка ICO castle.by, у «Зубр Автогрупп» до сих пор есть три дефолтных, но все еще действующих выпуска токенов. Два — в долларах (примерно на 0,5 млн долларов) и один — в евро (около 100 тыс.). Выпуски действуют до 2028 года, и пока непонятно — включены они в озвученную на суде сумму долга или нет.

Учитывая отсутствие ликвидных активов, с высокой вероятностью суд может принять решение о банкротстве фирмы 16 ноября — на эту дату назначено рассмотрение дела.

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