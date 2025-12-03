Нашумевшие авто под маркой Zubr не будут продавать в Беларуси 3.12.2025, 21:37

1,336

Ни одно предприятие не получило разрешения на производство машин.

В Министерстве промышленности назвали новости о запуске производства авто под китайской маркой Zubr в Беларуси фейком. Об этом пишет БелТА.

На среду, 3 декабря, ни одно предприятие не получило официального разрешения на производство указанных машин.

«Мы подчеркиваем, что любые публикации, утверждающие обратное, являются необоснованными и вводят общественность в заблуждение», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Минпроме призвали всех представителей СМИ тщательно проверять такие сведения.

Ведомство также пообещало оперативно информировать обо всех значимых новостях отрасли в своих официальных каналах связи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com