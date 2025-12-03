закрыть
3 декабря 2025, среда, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нашумевшие авто под маркой Zubr не будут продавать в Беларуси

  • 3.12.2025, 21:37
  • 1,336
Нашумевшие авто под маркой Zubr не будут продавать в Беларуси

Ни одно предприятие не получило разрешения на производство машин.

В Министерстве промышленности назвали новости о запуске производства авто под китайской маркой Zubr в Беларуси фейком. Об этом пишет БелТА.

На среду, 3 декабря, ни одно предприятие не получило официального разрешения на производство указанных машин.

«Мы подчеркиваем, что любые публикации, утверждающие обратное, являются необоснованными и вводят общественность в заблуждение», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Минпроме призвали всех представителей СМИ тщательно проверять такие сведения.

Ведомство также пообещало оперативно информировать обо всех значимых новостях отрасли в своих официальных каналах связи.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун