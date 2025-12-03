Нашумевшие авто под маркой Zubr не будут продавать в Беларуси
- 3.12.2025, 21:37
- 1,336
Ни одно предприятие не получило разрешения на производство машин.
В Министерстве промышленности назвали новости о запуске производства авто под китайской маркой Zubr в Беларуси фейком. Об этом пишет БелТА.
На среду, 3 декабря, ни одно предприятие не получило официального разрешения на производство указанных машин.
«Мы подчеркиваем, что любые публикации, утверждающие обратное, являются необоснованными и вводят общественность в заблуждение», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В Минпроме призвали всех представителей СМИ тщательно проверять такие сведения.
Ведомство также пообещало оперативно информировать обо всех значимых новостях отрасли в своих официальных каналах связи.