Путин начал войну против пылесосов

Путин начал войну против пылесосов21
- Александр Невзоров
- 30.03.2026, 20:51
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Это не «Панорама» и не шутка.
Война и телевизор радикально изменили русскую психику. В реестре тяжких душевных болезней ВОЗ несомненно появится диагноз «россиянин». Это ёмкое понятие, включающее целый букет синдромов и девиаций.
Никто, разумеется, не хочет обижать население РФ, но яркие и драматические мутации, происшедшие с миллионами людей, нуждаются в корректном термине. Тема деликатная. Специалисты ВОЗ метаются и выискивают словечки и термины потоньше.
И тут — бац!
Официальное лицо, глава важного государственного органа СПЧ (Совета по правам человека при президенте РФ), сообщает миру, что благодаря совместной работе ФСБ и СПЧ выявлен и разоблачен ещё один враг русского народа.
Этим врагом оказались пылесосы. Они ведут слежку практически за всем населением и передают информацию структурам НАТО и ЦРУ.
Старшими в этом шпионском сообществе являются «роботы-пылесосы», которые на тайных сходках пылесосов дают указания и команды рядовым аппаратам.
Впрочем, разоблачение шпионской сети идёт быстро и успешно. Сотрудники ФСБ умело допрашивают руководителей преступного пылесосительного концерна, т.е. «роботов».
Глава «Совета по правам человека» г. Фадеев официально и публично призвал россиян перейти на отечественные швабры и веники.
Мда.
Это не «Панорама» и не шутка.
Александр Невзоров, Telegram