Американский техногигант Oracle за один день уволил 30 тысяч человек 10 2.04.2026, 3:14

12,240

Массовые увольнения затронули сотрудников по всему миру.

Американский техгигант Oracle провел масштабное сокращение персонала, уволив около 30 тысяч сотрудников всего за один день, сообщает Business Insider. Сотрудники получили уведомления о прекращении работы рано утром - примерно в 6 утра.

В письмах, которые разослала компания, отмечается, что решение принято после “тщательного пересмотра текущих потребностей бизнеса». Для многих сотрудников это означало немедленное завершение работы уже в день получения уведомления.

Сокращения, по имеющейся информации, имеют глобальный характер. В частности, в Индии работу потеряли около 12 тысяч человек, что свидетельствует о масштабности изменений в структуре компании.

По данным Business Insider, основной причиной увольнений стало резкое увеличение расходов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Oracle активно инвестирует в этом направлении, пытаясь укрепить свои позиции на рынке облачных сервисов и ИИ-решений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com