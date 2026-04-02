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Американский техногигант Oracle за один день уволил 30 тысяч человек

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  • 2.04.2026, 3:14
  • 12,240
Американский техногигант Oracle за один день уволил 30 тысяч человек

Массовые увольнения затронули сотрудников по всему миру.

Американский техгигант Oracle провел масштабное сокращение персонала, уволив около 30 тысяч сотрудников всего за один день, сообщает Business Insider. Сотрудники получили уведомления о прекращении работы рано утром - примерно в 6 утра.

В письмах, которые разослала компания, отмечается, что решение принято после “тщательного пересмотра текущих потребностей бизнеса». Для многих сотрудников это означало немедленное завершение работы уже в день получения уведомления.

Сокращения, по имеющейся информации, имеют глобальный характер. В частности, в Индии работу потеряли около 12 тысяч человек, что свидетельствует о масштабности изменений в структуре компании.

По данным Business Insider, основной причиной увольнений стало резкое увеличение расходов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Oracle активно инвестирует в этом направлении, пытаясь укрепить свои позиции на рынке облачных сервисов и ИИ-решений.

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