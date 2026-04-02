Американский техногигант Oracle за один день уволил 30 тысяч человек

Американский техногигант Oracle за один день уволил 30 тысяч человек10
- 2.04.2026, 3:14
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Массовые увольнения затронули сотрудников по всему миру.
Американский техгигант Oracle провел масштабное сокращение персонала, уволив около 30 тысяч сотрудников всего за один день, сообщает Business Insider. Сотрудники получили уведомления о прекращении работы рано утром - примерно в 6 утра.
В письмах, которые разослала компания, отмечается, что решение принято после “тщательного пересмотра текущих потребностей бизнеса». Для многих сотрудников это означало немедленное завершение работы уже в день получения уведомления.
Сокращения, по имеющейся информации, имеют глобальный характер. В частности, в Индии работу потеряли около 12 тысяч человек, что свидетельствует о масштабности изменений в структуре компании.
По данным Business Insider, основной причиной увольнений стало резкое увеличение расходов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Oracle активно инвестирует в этом направлении, пытаясь укрепить свои позиции на рынке облачных сервисов и ИИ-решений.