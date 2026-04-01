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Разрыв между партиями Орбана и Мадьяра увеличился до рекордного уровня

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  • 1.04.2026, 22:39
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Разрыв между партиями Орбана и Мадьяра увеличился до рекордного уровня

Опрос.

Разрыв в поддержке между партиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера оппозиции Петера Мадьяра увеличился до рекордного уровня. Об это свидетельствуют результаты опроса, проведенному исследовательским центром 21 Research Center — оппозиционная «Тиса» может рассчитывать на 900 тыс. голосов избирателей больше, чем «Фидес».

По данным опроса, среди определившихся с выбором «Тиса» получила поддержку 56% избирателей, по сравнению с 53% в начале марта, в то время как «Фидес» поддержали 37% избирателей против 39% три недели назад. Среди широкой общественности партия Мадьяра получила 40% поддержки, а партия Орбана — 28%, тогда 26% пока не определились.

Еще один опрос, проведенный компанией Zavecz Research, показал, что «Тиса» увеличила свое преимущество до 13% по сравнению с 12% в февральском опросе. 51% респондентов поддержали оппозиционную партию Венгрии, тогда как 38% — правящую.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Венгры изберут 199 членов однопалатного Национального собрания, 106 из которых получат места в одномандатных округах, а остальные 93 будут избраны по общенациональным партийным спискам.

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