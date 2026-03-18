Геннадий Федынич: Белстат врет как минимум на 10% 8 18.03.2026, 21:15

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Геннадий Федынич

Фото: «Радыё Свабода»

Почему МАЗ одалживает рабочих у БМЗ?

Сотрудников Белорусского металлургического завода (БМЗ) временно отправляют работать на Минский автозавод. Это выглядит как еще один тревожный сигнал о состоянии одного из крупнейших предприятий Беларуси.

Почему минскому заводу приходится буквально «одалживать» у других заводов?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с бывшим политзаключенным и профсоюзным лидером Геннадием Федыничем:

— Для МАЗа, по всей вероятности, не менялись планы производства, независимо от того, в каком состоянии находится завод. Скажу, что до 2020–2022 года большое количество автобусов, выпускаемых на МАЗе, шло в Украину. Это был, в принципе, основной покупатель этой продукции.

Но если сегодня МАЗ говорит о том, что ему не хватает, например, электромонтеров для ремонта оборудования, это в первую очередь показывает, что новое оборудование на МАЗ не поступает. Оно, как правило, там зарубежное. Старое оборудование нуждается в ремонте, который должны делать только специалисты, а не человек с улицы.

Что касается механо-сборочного и литейного направления, то понятно, что план надо выполнять, на сборке людей не хватает. Скажу, что обучать на конвейере можно и нужно, но только на конвейере, а когда дело касается литейного производства или более серьезных механо-сборочных процессов, то это не месячное обучение.

Это лишний раз подтверждает то, что если МАЗ просел, то мы не знаем информации про остальные предприятия, которые также занимаются механо-сборочным производством. Это все говорит о том, что рынка сбыта практически нет. В России есть КАМАЗ, МАЗы не берут. Куда их девать? Вопрос остается открытым. Выпускать еще можно, а вот продать — это уже проблема.

— Промышленное производство в Беларуси ускорило падение, об этом говорит даже официальная статистика. Можно ли считать историю с МАЗом симптомом общего развала белорусской промышленности?

— Если говорить об официальной статистике, то, поверьте мне, этот показатель нужно увеличивать на десяток процентов. Как бы ни говорил Лукашенко о том, что надо осваивать дальнюю дугу, она не осваивается. И проблема не в том, чтобы выпустить продукт, а проблема в том, кому и за что продать. Режим сейчас готов продать хоть за копейки, чтобы освободить склады, а не получается.

Это лишний раз подтверждает то, что в Беларуси необходимы новые технологии, новое производство, новая техника. Люди есть, но, как вы поняли, белорусы сами не хотят и не идут на эту работу, если даже написано: «большие заработные платы».

Белорусы не чувствуют себя уверенными в том, что их права там будут соблюдаться. Они боятся, что их исопльзуют, а дальше отправят на вольные хлеба.

— Насколько серьезно на такие предприятия, как МАЗ, влияют международные санкции?

— Вы знаете, я не владею данными, но, на мой взгляд, это может влиять только на поставку металлообрабатывающего оборудования, потому что никогда МАЗ в Европу свои машины не посылал. Там были и Volvo, и другие компании, там не было клиентуры для покупки МАЗов.

Была торговля с бывшими странами Советского Союза, где-то отчасти с Китаем. Но на сегодняшний день вы наверняка понимаете, что эти страны уже владеют рядом предприятий, которые имеют свое оборудование и в МАЗах не нуждаются. Сравнивать сегодня Volvo и МАЗ — это только идиот может, тут никакого сравнения нет.

Что касается вопросов реализации продукции, то, естественно, перед тем как что-то планировать и выпускать, надо знать, куда ты сможешь это продать. У нас, к сожалению, сначала выпускают, а потом думают. И эта ситуация идет по всем отраслям промышленности Беларуси. И это будет проблема, она будет нарастать. Я уверен, что скоро МАЗу не понадобится такое количество работников, потому что они просто не смогут реализовать то, что выпустили, и будут вынуждены просить о снижении планов и, естественно, о снижении числа рабочих мест.

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