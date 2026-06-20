Трамп: Иран не получит ни цента от США
- 20.06.2026, 2:09
Президент США прокомментировал срыв встречи с представителями Ирана.
Встреча представителей США и Ирана в Швейцарии не состоялась из-за безрассудства иранской стороны, заявил американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что Иран не получит никаких денег от США, несмотря на соответствующий пункт меморандума о взаимопонимании.
«C ними покончено! Через 60 дней мы закончим (финальное обсуждение договоренности. — Прим.). Они не получат денег, ни цента!»,— написал Трамп в Truth Social.
Согласно шестому пункту меморандума о взаимопонимании, США при участии партнеров на Ближнем Востоке обязуются разработать окончательный, взаимосогласованный план, предусматривающий выделение не менее $300 млрд на восстановление и экономическое развитие. Документ подписал Дональд Трамп. Уже после обнародования текста соглашения американский президент называл ложными сообщения о том, что США собираются заплатить Ирану $300 млрд.