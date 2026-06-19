Business Insider: Украина переизобрела танки 19.06.2026, 22:54

Теперь они беспилотные.

Украина активно расширяет использование наземных роботизированных комплексов на фронте, оснащая их пулеметами и гранатометами для борьбы с российскими диверсионно-штурмовыми группами. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на представителей украинской компании Frontline Robotics.

Как сообщает издание, изначально разработанная компанией турель «Буря» использовалась в качестве стационарной дистанционно управляемой огневой точки. Её устанавливали в укрытых позициях для ведения огня по противнику и сдерживания российских атак. Однако по мере развития боевых действий система претерпела существенные изменения и теперь монтируется на мобильные наземные платформы.

Руководитель по развитию бизнеса Frontline Robotics Никита Рожков пояснил, что новое применение комплекса позволяет фактически превращать роботов в небольшие беспилотные боевые машины. По его словам, сейчас операторы могут управлять такими платформами на значительном расстоянии от линии фронта и использовать их для поиска и уничтожения российских групп проникновения.

«Сейчас мы устанавливаем нашу роботизированную руку на роботизированное транспортное средство, а затем два оператора, находясь в 20, 40 или 50 километров от этой зоны, ведут его через лесополосы и пытаются остановить эти небольшие группы, которые проникают еще глубже в нашу оборону», – заявил Рожков.

В публикации отмечается, что именно изменение характера боевых действий заставило компанию переосмыслить свою продукцию. Frontline Robotics постоянно получает информацию от военных и регулярно обновляет свои системы. По словам Рожкова, мелкие изменения могут вноситься до 20 раз в месяц.

«Нам даже не нужно просить их об отзывах. Они поступают напрямую в наш почтовый ящик 24/7», – подчеркнул представитель компании.

Business Insider напоминает, что в последнее время одной из главных тактик российских войск стали небольшие группы пехоты, которые пытаются незаметно проникать через линию фронта, избегая обнаружения беспилотниками. Из-за чрезвычайно высокой насыщенности фронта дронами передвижение крупных групп войск стало значительно сложнее, поэтому российская армия всё чаще полагается именно на такие небольшие группы.

В этих условиях наземные роботы рассматриваются как способ снизить риски для украинских военных. Если робот будет уничтожен, его значительно дешевле и быстрее заменить, чем бронетехнику, а главное – не подвергать опасности людей.

Как отмечает издание, сегодня наземные роботы в Украине используются для эвакуации раненых, доставки боеприпасов и снаряжения, установки и разминирования минных полей, а также для непосредственного поражения противника. Подобные решения разрабатывают не только в Frontline Robotics, но и другие украинские оборонные компании.

Использование таких систем стремительно растет. По данным Министерства обороны Украины, с начала года наземные роботизированные комплексы уже выполнили более 50 тысяч логистических и эвакуационных миссий. Кроме того, недавно украинские войска впервые смогли захватить российскую позицию, используя только воздушные дроны и наземных роботов без привлечения пехоты.

По словам Рожкова, долгосрочная цель развития подобных технологий заключается в максимальном удалении людей от опасных участков фронта. «И это действительно наша важная миссия – обеспечить безопасность наших солдат», – подытожил он.

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