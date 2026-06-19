Иран отменит сборы за транзит через Ормузский пролив 19.06.2026, 23:32

На 60 дней.

На время 60-дневного переговорного периода Иран откажется от запланированных сборов за использование протоки в рамках подписанного США‌ и Ираном меморандума о взаимопонимании. Об этом 19 июня сообщило иранское ведомство, отвечающее за Ормузский пролив.

Отмечается, что суда, желающие пройти через протоку во время действия предварительного соглашения, должны направить запрос на транзит не менее чем за 48 часов до прибытия.

На этот период Иран отменит сборы за предоставление услуг в сфере безопасности и экологии, а также связанные с ними страховые взносы, при этом требуя от судов заранее согласовывать маршрут и время транзита в связи с наличием заминированных участков.

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