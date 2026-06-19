закрыть
19 июня 2026, пятница, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам предлагают купить «домик хоббита»

  • 19.06.2026, 22:30
Белорусам предлагают купить «домик хоббита»
Фото: wirestock

Что за он и сколько стоит.

В Слуцке на торги выставили склад, который поразительно напоминает жилище героев культового романа Дж.Р.Р.Толкина «Властелин колец».

Необычный объект появился на площадке «БУТБ-Имущество». Стартовая цена лота составляет 11 620,11.

Прием заявлений на участие в аукционе продлится до 13 июля, а сами торги пройдут 16-го числа.

На продажу выставлено бетонное здание склада площадью 50,3 м2, построенное почти 40 лет назад. Находится оно в Слуцке по улице Максима Богдановича.

Фото: "БУТБ-Имущество"

Главная особенность объекта – необычная архитектура: округлая форма и частично заглубленная конструкция.

Вместе со складом новый владелец получит также право аренды земельного участка площадью 0,0555 га сроком на 30 лет.

На этой территории можно размещать производственно-складские объекты, административно-офисные помещения, а еще объекты коммунального назначения.

Для покупателя предусмотрены определенные обязательства по дальнейшему использованию недвижимости.

Если объект не потребует реконструкции, ввести его в эксплуатацию необходимо в течение одного года после государственной регистрации перехода права собственности.

Если же новый владелец решит проводить реконструкцию или снести существующее строение и возвести новое, срок увеличивается до трех лет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип