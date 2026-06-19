Белорусам предлагают купить «домик хоббита»
- 19.06.2026, 22:30
Что за он и сколько стоит.
В Слуцке на торги выставили склад, который поразительно напоминает жилище героев культового романа Дж.Р.Р.Толкина «Властелин колец».
Необычный объект появился на площадке «БУТБ-Имущество». Стартовая цена лота составляет 11 620,11.
Прием заявлений на участие в аукционе продлится до 13 июля, а сами торги пройдут 16-го числа.
На продажу выставлено бетонное здание склада площадью 50,3 м2, построенное почти 40 лет назад. Находится оно в Слуцке по улице Максима Богдановича.
Главная особенность объекта – необычная архитектура: округлая форма и частично заглубленная конструкция.
Вместе со складом новый владелец получит также право аренды земельного участка площадью 0,0555 га сроком на 30 лет.
На этой территории можно размещать производственно-складские объекты, административно-офисные помещения, а еще объекты коммунального назначения.
Для покупателя предусмотрены определенные обязательства по дальнейшему использованию недвижимости.
Если объект не потребует реконструкции, ввести его в эксплуатацию необходимо в течение одного года после государственной регистрации перехода права собственности.
Если же новый владелец решит проводить реконструкцию или снести существующее строение и возвести новое, срок увеличивается до трех лет.