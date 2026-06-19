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Израиль и «Хезболла» договорились прекратить огонь

  • 19.06.2026, 22:15
Израиль и «Хезболла» договорились прекратить огонь

Перемирие началось сегодня.

Израиль и «Хезболла» договорились с пятницы приостановить боевые действия. Прекращение огня в Ливане включено в предварительное мирное соглашение, меморандум о взаимопонимании, который на этой неделе подписали США и Иран.

Перемирие началось в четыре часа дня по местному времени (13:00 по Гринвичу). Час спустя сообщения о нем подтвердил пресс-атташе Армии обороны Израиля.

«У нас — прекращение огня. ЦАХАЛ готов продолжить воевать, если получит приказ», — гласит заявление бригадного генерала Эффи Дефрина.

Первым о перемирии между Израилем и «Хезболлой» на условиях анонимности сказало ВВС и агентству Reuters высокопоставленное официальное лицо из США.

«По нашим сведениям, после сегодняшней перестрелки между Израилем и „Хезболлой“ сейчас действует перемирие», — сказал этот чиновник.

Анонимный дипломат из одной из стран Персидского залива сказал агентству AFP, что договоренность о прекращении огня была достигнута при посредничестве Катара, США и Ирана.

В первом пункте соглашения США и Ирана говорится о «немедленном и постоянном» прекращении боевых действий на всех фронтах и отдельно указывается, что это относится и к Ливану.

Кроме того, стороны обязуются поддерживать территориальную целостность и суверенитет Ливана.

При этом представители администрации США говорили, что, хоть Ливан и включен в соглашение, оно не требует вывода израильских войск с ливанской территории и оставляет за Израилем право на самооборону.

Сам же Израиль заявлял, что меморандум, подписанный США и Ираном, его не касается, но он готов соблюдать свое отдельное соглашение о перемирии с правительством Ливана.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в четверг написал в социальной сети X: «Израиль по-прежнему верен соглашению о прекращении огня, достигнутому с Ливаном и США. Если "Хезболла" не нарушит соглашение, прекращение огня будет сохранено».

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