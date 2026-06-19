Акции «Газпрома» рекордно упали 19.06.2026, 21:16

До уровней 2008 года.

Несмотря на то, что Центральный банк России снизил учетную ставку с 14,5% до 14,25%, акции российской государственной энергокомпании Газпром резко пошли вниз до самого низкого показателя с 2008 года.

Решение центробанка стало девятым подряд смягчением кредитной политики, однако рынок воспринял это решение негативно, поскольку ожидал более резкого снижения ставок.

Кроме того, снижение ставки на такое незначительное количество пунктов разочаровало рынок по двум причинам: во-первых, если ЦБ такой осторожный, значит, видит в экономике большие проблемы и риски инфляции.

Во-вторых, ставка остается очень высокой, кредиты недоступны для бизнеса, соответственно, бизнес продолжит сокращать расходы и персонал, а экономика - падать.

Также в заявлении Центробанка РФ прямо указано, что временное снижение производства моторного топлива является одним из факторов, которые усиливают инфляционные риски.

«Фактически Банк России впервые признал, что проблемы в нефтепереработке стали настолько значимым фактором, что начали влиять на оценку инфляции и решения по денежно-кредитной политике», - пишет издание.

Согласно данным TradingView, акции Газпрома торгуются по 106,3 руб. - самый низкий уровень со времен финансового кризиса 2008 года. Также цена опускалась до 105,05 руб.

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