Украинские военные эвакуировали котят с линии фронта с помощью дрона 19.06.2026, 21:37

Животные пролетели около 12 километров.

Украинские военнослужащие спасли пять котят с передовых позиций возле Малой Токмачки. По земле добраться до них было невозможно, поэтому 8 июня бойцы 118‑й отдельной механизированной бригады вывезли животных с помощью тяжёлого дрона Vampire, пишет Bild.

Котят посадили в мешок и закрепили под дроном. Так они пролетели около 12 километров от линии фронта в безопасное место.

По словам военных, оставаться рядом с позициями для животных было опасно, а кроме того, они могли случайно выдать расположение украинских защитников.

Из-за войны в Украине без хозяев остались тысячи домашних животных. Украинцы создают приюты и волонтерские сети, а военные часто забирают бездомных животных прямо с фронта.

По данным организации UAnimals, с начала полномасштабной войны удалось эвакуировать более 10 тысяч животных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com