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Украинские военные эвакуировали котят с линии фронта с помощью дрона

  • 19.06.2026, 21:37
Украинские военные эвакуировали котят с линии фронта с помощью дрона

Животные пролетели около 12 километров.

Украинские военнослужащие спасли пять котят с передовых позиций возле Малой Токмачки. По земле добраться до них было невозможно, поэтому 8 июня бойцы 118‑й отдельной механизированной бригады вывезли животных с помощью тяжёлого дрона Vampire, пишет Bild.

Котят посадили в мешок и закрепили под дроном. Так они пролетели около 12 километров от линии фронта в безопасное место.

По словам военных, оставаться рядом с позициями для животных было опасно, а кроме того, они могли случайно выдать расположение украинских защитников.

Из-за войны в Украине без хозяев остались тысячи домашних животных. Украинцы создают приюты и волонтерские сети, а военные часто забирают бездомных животных прямо с фронта.

По данным организации UAnimals, с начала полномасштабной войны удалось эвакуировать более 10 тысяч животных.

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