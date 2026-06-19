Украинские военные эвакуировали котят с линии фронта с помощью дрона
- 19.06.2026, 21:37
Животные пролетели около 12 километров.
Украинские военнослужащие спасли пять котят с передовых позиций возле Малой Токмачки. По земле добраться до них было невозможно, поэтому 8 июня бойцы 118‑й отдельной механизированной бригады вывезли животных с помощью тяжёлого дрона Vampire, пишет Bild.
Котят посадили в мешок и закрепили под дроном. Так они пролетели около 12 километров от линии фронта в безопасное место.
По словам военных, оставаться рядом с позициями для животных было опасно, а кроме того, они могли случайно выдать расположение украинских защитников.
Из-за войны в Украине без хозяев остались тысячи домашних животных. Украинцы создают приюты и волонтерские сети, а военные часто забирают бездомных животных прямо с фронта.
По данным организации UAnimals, с начала полномасштабной войны удалось эвакуировать более 10 тысяч животных.