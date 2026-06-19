Орбану законодательно закрыли путь к возвращению на пост премьер-министра Венгрии 19.06.2026, 21:26

Президент Венгрии подписал 16-ю поправку к конституции.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 16-ю поправку к конституции, которая запрещает избрание на пост премьер-министра лицам, занимавшим эту должность в общей сложности (включая перерывы) более восьми лет. Документ, принятый парламентом 15 июня, имеет обратную силу — отсчет ведется со 2 мая 1990 года, а это означает, что бывший пророссийский премьер-министр Виктор Орбан, находившийся у власти суммарно 16 лет, юридически лишен возможности вернуться на этот пост.

В заявлении пресс-службы дворца Шандора — официальной резиденции главы государства — говорится, что Шуйок, ранее возглавлявший Конституционный суд Венгрии, проверил поправку на соответствие процедурным требованиям и не нашел нарушений. «Президент республики установил, что поправка к основному закону соответствует этим требованиям и условия для инициирования процедуры предварительного нормативно-правового контроля отсутствуют», — сказано в сообщении. В обосновании поправки указано, что она принята в целях защиты конституционных принципов верховенства закона и демократии.

Поправка была инициирована правящей партией «Тиса» и поддержана парламентом. Партия «Фидес», которую возглавляет Орбан, подвергла решение резкой критике: представители фракции заявили о «персональной предвзятости» поправок и недопустимости обратного применения закона, добавив, что подобных жестких ограничений для глав правительств нет ни в одной другой парламентской демократии в Европе.

Орбан занимал пост премьера с 1998 по 2002 год и с 2010 по 2026 год. В апреле его партия разгромно проиграла «Тисе» на парламентских выборах, после чего премьер-министром Венгрии стал Петер Мадьяр.

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