Победа Бернема открыла ему путь к посту премьера Британии 19.06.2026, 21:05

Энди Бернем

Фото: BBC

Между тем Кир Стармер заявил, что пока не думает об отставке.

Мэр графства Большой Манчестер Энди Бернем одержал победу на ключевых дополнительных выборах в парламент, что дает ему возможность бороться за лидерство в Лейбористской партии и, в конечном итоге, за пост премьер-министра Великобритании. Результаты выборов в округе Мейкерфилд на северо-западе Англии обнародованы в пятницу, 19 июня, передает DW.

Бернем набрал почти 25 000 голосов, у его соперника - представителя ультраправой партии Reform UK Роберта Кеньона - более 15 600 голосов.

Явка оказалась необычно высокой, поскольку Лейбористская партия бросила все силы на предвыборную кампанию в этом избирательном округе.

«Все знают, что политика не работает», - отметил Бернем в победной речи. «Каждый чувствует, что страна находится не там, где должна быть. Сегодняшний вечер мог бы, именно мог бы, стать поворотным моментом», - отметил он.

«Я говорю своей партии: это последний шанс измениться. «Второго шанса не будет», - подчеркнул политик. "Но сейчас, благодаря результатам сегодняшнего вечера, у нас есть шанс построить новую политику, основанную на единстве и надежде», - считает он.

Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер, оказавшийся под давлением, заявил, что пока не думает об отставке. Если дело дойдет до выборов на пост лидера Лейбористской партии, он примет в них участие и не собирается просто уходить, заявил кабмина через несколько часов после обнародования итогов выборах в округе Мейкерфилд. Сейчас важно, чтобы лейбористы «действовали сообща», процитировало Стармера агентство dpa.

Для запуска процедуры смены лидера Лейбористской партии Бернему понадобится заручиться поддержкой 20% членов фракции (81 парламентарий). После этого члены партии голосуют за предпочтительного кандидата.

Бернем стал мэром Большого Манчестера в 2017 году. В 2015 году он проиграл в борьбе за пост лидера партии Джереми Корбину.

Ранее, 11 июня, министр обороны Великобритании Джон Хили неожиданно объявил об отставке, обвинив премьер-министра Кира Стармера и Минфин в отказе выделить необходимые средства на оборону.

Для Стармера, испытывающего внутрипартийное давление, уход министра, до сих пор считавшегося лояльным, стал очередным ударом. «Они были не в состоянии, а Минфин не был готов предоставить средства, которые необходимы нации для обороны страны в период нарастающих угроз», - написал Хили в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Кстати, наблюдатели считают бывшего главу военного ведомства потенциальным соперником Стармера в борьбе за лидерство в партии и кресло премьер-министра.

В середине мая в отставку подал министр здравоохранения Уэс Стритинг, также объявивший о притязаниях на партийное и правительственное руководство.

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