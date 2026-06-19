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Польша продлила упрощенную выдачу проездного документа белорусам

  • 19.06.2026, 20:52
Польша продлила упрощенную выдачу проездного документа белорусам
Фото: Belsat

До 31 декабря.

Белорусы смогут получать проездной документ для иностранца в упрощенном порядке до 31 декабря 2026 года. Соответствующее решение приняло МВД Польши 16 июня, заметило издание MOST.

Польский проездной документ иностранца является временным документом для выезда за границу и подтверждения личности.

Белорусы могут получать его в упрощенном порядке с 1 июля 2023 года, однако такая процедура введена не навсегда – пока что срок действия продлевают.

Упрощенный порядок означает, что проездной документ в Польше могут получить белорусы, которые ранее не имели проездного документа, например, паспорта, что актуально прежде всего для детей. Также белорусам не нужно подтверждение того, что они не могут получить паспорт в своей стране. Кроме того, податься на проездной документ можно с временным ВНЖ, причем не важно, какова цель его выдачи.

Гражданам Беларуси не нужно уплачивать государственный сбор за выдачу проездного документа. Этот пункт действует бессрочно.

В 2024 году белорусам выдано 3328 польских проездных документов иностранца, в 2025-м – 5689, а за пять месяцев 2026 года – уже 2737.

Все другие иностранцы в Польше получают около 300 проездных документов в год. Белорусские власти не разрешают гражданам Беларуси получать паспорта за рубежом.

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