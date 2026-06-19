Боец российской ЧВК похитил военкора, который писал об их компании 19.06.2026, 20:38

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Военкора держали в закопанном гробу.

Военкора журнала «Союз национальностей» Романа Семенова (Самурай) насильственно вывезли в Белгородскую область, где держали под охраной и пытали.

Курский гарнизонный военный суд осудил бойца ЧВК «Ястреб» Ивана Тимохова (позывной «Тимоха») к 5 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением пыток, пишет «Астра».

По данным следствия, осенью 2024 года Тимохов действовал по приказу руководства.

Военкора журнала «Союз национальностей» Романа Семёнова (Самурай) насильно вывезли в Белгородскую область, где держали под охраной и пытали. В какой-то момент его поместили в закопанный в землю «гроб» — деревянное сооружение, где он провел 12 суток.

Сам Семенов говорит, что его похитили возле метро в Петербурге. Он связывает это с расследованием о деятельности ЧВК. По его словам, к преступлению причастны и другие люди, но они не наказаны.

Тимохов признал вину и пошел на сделку со следствием, дав показания на основателя ЧВК Алексея Марущенко. Тот находится под арестом с февраля 2025 года и проходит по ряду тяжких обвинений — от мошенничества до организации насильственных преступлений.

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