В Великобритании столкнулись два пассажирских поезда 20.06.2026, 1:13

Фото: telegraph

Есть пострадавшие.

В районе Бедфорда на востоке Англии столкнулись два пассажирских поезда компании East Midlands Railway. Как пишет The Telegraph, в аварии пострадали несколько человек, часть из них получила тяжелые травмы.

Инцидент произошел вечером 19 июня. По предварительной версии, один из поездов остановился из-за сбоя в системе безопасности, после чего следующий состав врезался в его хвост. От удара один из вагонов сошел с рельсов.

На месте работают экстренные службы, к спасательной операции привлекли санитарные вертолеты и полицейскую авиацию. Участок, где произошла авария, закрыт как минимум до конца дня.

Точное число пострадавших пока не уточняется. По информации журналистов, среди пассажиров есть люди с серьезными ранениями.

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