Промышленное производство в Беларуси ускорило падение 2 16.03.2026, 12:49

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Сильнее всего просела обрабатывающая промышленность.

Согласно свежим данным Национального статистического комитета (Белстат), объем промпроизводства в Беларуси в январе-феврале 2026 года упал на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция началась ещё в 2025 году и падение пока лишь ускоряется.

Согласно новой статистике, в первые два месяца года предприятия Республики выпустили продукцию на 33,1 млрд рублей. В сопоставимых ценах этот показатель составил лишь 96,3% к уровню января-февраля 2025-го.

Но есть и такие сферы производства, где рост зашкаливает. Энергетики нарастили генерацию — «Снабжение электроэнергией, газом, паром…» в январе-феврале на 12,4% (индекс — 112,4%), что объяснимо зимними морозами. С другой стороны, один из главных драйверов экономики, обрабатывающая промышленность, провалилась на 7% (индекс — 93%).

Для сравнения, в первом месяце 2026 года, январе, промпроизводство упало на 3,4% (индекс — 96,6%) до 16,6 млрд рублей. Причем сильнее всего просела именно обрабатывающая промышленность — сразу на 7,5% (индекс — 92,5%). В добыче тоже был зафиксирован спад — 1,3% (индекс — 98,7%). Зато энергетики снова показали бурный рост — плюс 17,5% (индекс — 117,5%).

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