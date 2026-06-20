закрыть
20 июня 2026, суббота, 3:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сибири горит почти 150 тысяч гектаров леса

  • 20.06.2026, 4:46
В Сибири горит почти 150 тысяч гектаров леса

Объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В Красноярском крае РФ, Иркутской и Томской областях зафиксировано 164 лесных пожара на общей площади 148 841,6 га. Об этом сообщает пресс-центр аппарата представителя Путина в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, передают росСМИ.

Отмечается, что за сутки ликвидировано 22 пожара на площади 4 932,9 га. Для борьбы с лесными пожарами в регионах применяются комплексные меры, включающие мобилизацию ресурсов, использование авиации, космический мониторинг, прокладку минерализованных полос, привлечение мобильных сил и средств из соседних регионов, меры профилактики среди населения.

Пожароопасный сезон объявлен по всей территории Сибирского федерального округа.

Режим чрезвычайной ситуации в лесах введен в Красноярском крае и Томской области, а также в Усть-Кутском районе Иркутской области.

С начала пожароопасного сезона в регионах округа уже зарегистрировано 1170 лесных пожаров, огнем пройдено 198599,7 га. 72,5% пожаров удалось ликвидировать в первые сутки горения.

Основными причинами возникновения очагов являются грозы и человеческий фактор.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип