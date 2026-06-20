В Сибири горит почти 150 тысяч гектаров леса
- 20.06.2026, 4:46
Объявлен режим чрезвычайной ситуации.
В Красноярском крае РФ, Иркутской и Томской областях зафиксировано 164 лесных пожара на общей площади 148 841,6 га. Об этом сообщает пресс-центр аппарата представителя Путина в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, передают росСМИ.
Отмечается, что за сутки ликвидировано 22 пожара на площади 4 932,9 га. Для борьбы с лесными пожарами в регионах применяются комплексные меры, включающие мобилизацию ресурсов, использование авиации, космический мониторинг, прокладку минерализованных полос, привлечение мобильных сил и средств из соседних регионов, меры профилактики среди населения.
Пожароопасный сезон объявлен по всей территории Сибирского федерального округа.
Режим чрезвычайной ситуации в лесах введен в Красноярском крае и Томской области, а также в Усть-Кутском районе Иркутской области.
С начала пожароопасного сезона в регионах округа уже зарегистрировано 1170 лесных пожаров, огнем пройдено 198599,7 га. 72,5% пожаров удалось ликвидировать в первые сутки горения.
Основными причинами возникновения очагов являются грозы и человеческий фактор.