Белорусская интернет-библиотека Kamunikat возобновила работу после хакерской атаки 20.06.2026, 3:59

Кого подозревают в нападении.

Интернет-библиотека Kamunikat возобновила работу после хакерской атаки. Там рассказали о том, кого подозревают в нападении на хранилище литературы.

«Пасля атакі ў набліжаных да беларускіх сілавікоў тэлеграм-каналах з’явіліся публікацыі са скрыншотамі нашай адмінкі. Таму мы маем усе падставы лічыць, што атака была часткай палітычнага ціску на незалежную беларускую культурную інфраструктуру, а стаяць за ёй беларускія карныя службы», — заявили в интернет-библиотеке.

Еще там отметили, что в руки белорусских силовиков могли попасть данные об учетных записях пользователей старой версии сайта.

«Атака прымусіла нас зрабіць высновы. Мы звярнуліся да надзейных спецыялістаў, якія пагадзіліся дапамагчы, за што мы ім вельмі ўдзячныя», — говорится в сообщении Kamunikat.

Там поясняется также, что собрание литературы удалось восстановить практически до того состояния, которое было до атаки. Навсегда утрачены в основном иллюстрации к старым новостям.

Напомним, про хакерскую атаку на Kamunikat стало известно 7 мая. Как заявлялось, она уничтожила 25-летнюю работу многих людей.

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