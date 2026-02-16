На МАЗ не хватает почти двух тысяч сотрудников 13 16.02.2026, 16:59

8,546

Фото: bymedia

Рабочих не удается привлечь даже высокими зарплатами.

После публикации письма, в котором генеральный директор МАЗ просил «одолжить» 397 рабочих для выполнения квартального плана, «Белсат» проверил, сколько сотрудников завод ищет сейчас и какие условия предлагает. На сайте Государственной службы занятости ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ) – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» разместила 1810 вакансий.

Большинство предложений – для рабочих производственных специальностей. Зарплаты по ключевым позициям достигают 4500–4700 рублей, однако есть и вакансии с оплатой ниже 1000 рублей.

Почти весь спрос – на рабочих

Основная потребность – сотрудники сборочного, металлообрабатывающего и литейного производства. Многие вакансии открыты сразу на десятки рабочих мест.

– Слесарь механосборочных работ – 1600–4700 рублей, 69 рабочих мест.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 1800–2590 рублей, 108 рабочих мест.

– Электрогазосварщик – 2100–4300 рублей, 45 рабочих мест.

– Токарь – 1600–3800 рублей, 33 рабочих места.

– Слесарь-электромонтажник – 1900–4600 рублей, 12 рабочих мест.

Также требуются фрезеровщики (2200–4000 рублей), заливщики металла (2300–4500 рублей), операторы станков с программным управлением (1900–3300 рублей), штамповщики (1300–2800 рублей), водители погрузчиков (1400–3400 рублей).

В требованиях по большинству этих вакансий указано «профессионально-техническое» образование. При этом в объявлениях отдельно прописано, что возможно трудоустройство с обучением – то есть завод готов принимать работников и доучивать их непосредственно на производстве. Такая формулировка встречается по ключевым рабочим профессиям.

Кроме рабочих профессий, открыты вакансии для руководителей и специалистов: директор филиала – 3500 рублей, начальник участка – 2700–3500 рублей, мастера производственных участков – до 3500 рублей, ведущий инженер – до 3300 рублей, ведущий экономист – до 2500 рублей, Специалист по внешнеэкономической деятельности – 1900–2100 рублей. Также размещена вакансия инженера-конструктора на 0,25 ставки с оплатой 500–600 рублей. Для управленческих и инженерных должностей требуется высшее образование.

Самые низкие зарплаты заявлены по вакансиям уборщиков помещений (в том числе на 0,5 ставки) – от 650 рублей, дворников – 860–1420 рублей, рабочих зеленого строительства – 1170–1500 рублей, диспетчеров – от 1200 рублей.

География набора

Основной набор ведется в Минске – на самом заводе, что на улице Социалистической, 2.

Часть вакансий (138) расположена по филиалу «Могилевтрансмаш» в Могилеве, который является филиалом ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». Там требуются операторы станков с программным управлением с зарплатой 1900–3300 рублей, штамповщики – 1300–2800 рублей, электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах – 1950–3400 рублей, слесари-ремонтники – 1200–2700 рублей, кладовщики – 1245–1450 рублей, грузчики – 1100–1210 рублей. Также размещены вакансии уборщика помещений – от 650 до 1120 рублей (в том числе в столовую предприятия). Среди инженерных и управленческих позиций – мастер с зарплатой 2150–3100 рублей и инженер по организации и нормированию труда – 2010–2500 рублей.

На отдельные вакансии ищут также в Бресте на ОАО «Брестмаш», который входит в холдинг «БЕЛАВТОМАЗ». Там требуются инженер-технолог с зарплатой 3000 рублей, заместитель начальника цеха – 2600 рублей, экономист по труду – 1700 рублей. Среди рабочих специальностей открыты вакансии маляра с оплатой 2750–3250 рублей и слесаря механосборочных работ – 2600–3300 рублей. Также требуется кладовщик с зарплатой 1310–1410 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com