18 мая 2026, понедельник, 16:31
На МАЗе начался серьезный кадровый кризис

  10.02.2026, 15:07
Не хватает почти 400 работников.

В распоряжении BELPOL оказался служебный документ, свидетельствующий о серьезном кадровом дефиците на ОАО «МАЗ» — управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

Судя по содержанию документа, ситуация близка к критической: для выполнения производственного плана первого квартала 2026 года предприятию не хватает 397 сотрудников.

Согласно документу, генеральный директор завода Валерий Иванкович обращается к министру промышленности с просьбой срочно обеспечить завод рабочей силой. Речь идет о масштабном закрытии вакансий.

Более половины всех недостающих специалистов — это слесари механосборочных работ, ключевая категория для сборочного производства. Без них выполнение плана невозможно.

«Фактически запрашиваемые 400 человек — это минимальный порог, необходимый для поддержания работы предприятия. При этом вопрос квалификации персонала, судя по формулировкам документа, отходит на второй план: сейчас задача — найти людей любой ценой, чтобы не допустить срыва производства и простоев из-за отсутствия работников», — отмечает организация.

