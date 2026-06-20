Сборная США на ЧМ-2026 повторила свой фантастический рекорд 96-летней давности 20.06.2026, 8:30

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Американцы разобрались с Австралией и присоединились к Мексике.

Сборная США одержала вторую победу на домашнем ЧМ-2026, обыграв Австралию (2:0). Подопечные Почеттино досрочно вышли в 1/16 финала и впервые за 96 лет начали выступление на чемпионате мира с двух побед подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.

Исторический рекорд и триумф Почеттино

После разгромного старта с Парагваем (4:1) американцы не сбавили обороты. Более того, этот успех позволил США переписать историю, ведь команда впервые с 1930 года начала чемпионат мира с двух побед подряд. Последний раз такое случалось еще на первом в истории чемпионате мира в Уругвае.

Судьба встречи на стадионе в США решилась еще в первом тайме. На 11-й минуте Фоларин Балогун, обойдя защитников, промчался по левому флангу и прострелил в штрафную, где защитник австралийцев Кэмерон Берджесс сбил мяч в собственные ворота.

А уже на 42-й минуте американцы разыграли угловой, Сержиньо Дест мощно пробил издали, и мяч после серии рикошетов отскочил к Александру Фримену, который хладнокровно добил мяч в сетку.

Во второй половине встречи подопечные Тони Поповича пытались перехватить инициативу благодаря заменам - неплохие моменты были у Вольпато и Меткафа, но голкипер хозяев Фриз сыграл надежно и удержал ворота на замке.

Во второй половине встречи подопечные Тони Поповича пытались перехватить инициативу благодаря заменам - неплохие моменты были у Вольпато и Меткафа, но голкипер хозяев Фриз сыграл надежно и удержал ворота на замке.

Турнирная ситуация в группе D

США стали второй сборной на текущем ЧМ-2026, которая обеспечила себе участие в матчах на выбывание. Накануне аналогичного успеха добился другой хозяин турнира - Мексика, которая досрочно вышла из группы А.

Турнирная таблица группы D после матчей лидеров:

США - 2 матча, 2-0-0, голы 6:1, 6 очков

Австралия - 2 матча, 1-0-1, голы 2:2, 3 очка

Турция - 1 игра, 0-0-1, голы 0:2, 0 очков

Парагвай - 1 игра, 0-0-1, голы 1:4, 0 очков

Примечание: матч 2-го тура между Турцией и Парагваем запланирован на 20 июня (06:00 по киевскому времени).

В заключительном туре группового раунда сборная США сыграет против Турции, а австралийцы проведут матч с Парагваем. Встречи состоятся в пятницу, 26 июня.

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