В Азербайджане отправили за решетку восемь россиян, арестованных на фоне конфликта Баку и Москвы 20.06.2026, 6:11

Фигурантов признали виновными по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и кибермошенничеством.

Суд в Баку приговорил к тюрьме еще восемь россиян, задержанных летом 2025 года на фоне резкого ухудшения отношений между Москвой и Баку, пишет портал Oxu. Фигурантов признали виновными по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и кибермошенничеством. Согласно решению суда, Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы. Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый приговорены к трем годам заключения. В мае сроки по связанным делам получили еще трое — предприниматель Александр Вайсеро (четыре года), а также Игорь Заболотских и Ильнур Валитов (по три года).

По версии азербайджанского следствия, россияне входили в организованную группу, занимавшуюся транзитом наркотиков из Ирана и их распространением через интернет в Баку. Им вменили сбыт наркотического средства в крупном размере — героина весом 4,153 грамма, 50 таблеток метадона (2 грамма), а также метамфетамина 36,814 грамма. Следствие утверждало, что Софронов разделил наркотики на части и распределил между участниками для последующего совместного сбыта.

Задержания россияне прошли 1 июля 2025 года. МВД Азербайджана заявило о раскрытии двух преступных группировок россиян. На опубликованных ведомством кадрах задержания у задержанных были заметны следы побоев. Многие фигуранты до задержания были связаны со сферой информационных технологий. Наиболее известным среди них был 41-летний Антон Драчев — сооснователь сервиса бытовых услуг Airo, в который инвестировали структуры МТС и Т-Банка. Ранее он работал в хедж-фонде Red Star Asset Management. Еще одним фигурантом стал 30-летний разработчик Дмитрий Безуглый, который работал в «Яндексе» и VK и после объявления мобилизации в 2022 году покинул Россию. Софронов, которого следствие назвало организатором группы, работал в сфере веб-дизайна.

Аресты россияне произошли после масштабных задержаний представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. В ходе операции 27 июня 2025 года по делу о серии убийств были задержаны десятки уроженцев Азербайджана, а братья Гусейн и Зияддин Сафарова погибли. Баку заявил о признаках насильственной смерти и возбудил уголовное дело, а российские власти сообщали о смерти в результате проблем со здоровьем.

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