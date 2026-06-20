Что полезнее — картофель или рис? 5 20.06.2026, 9:12

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Эксперты поставили точку в споре.

Картофель и рис традиционно входят в число самых популярных источников углеводов. Оба продукта снабжают организм энергией, однако специалисты отмечают, что картофель, как правило, лучше справляется с задачей длительного насыщения.

Об этом сообщило издание Verywell Health.

Одной из причин является большее количество клетчатки. В среднем картофелине с кожурой содержится около 4,5 грамма пищевых волокон, тогда как в стакане вареного коричневого риса — примерно 3,5 грамма. Именно клетчатка помогает замедлить пищеварение и дольше не чувствовать голода.

В пользу картофеля говорит и высокое содержание воды. По оценкам экспертов, оно составляет около 75–80% массы клубня. Благодаря этому порция имеет больший объем, что способствует более быстрому наступлению чувства сытости.

Кроме того, картофель содержит больше резистентного крахмала — разновидности углеводов, которая по своим свойствам напоминает клетчатку. Он присутствует и в рисе, однако в меньших количествах. К тому же после варки и последующего охлаждения уровень резистентного крахмала в картофеле повышается, что может дополнительно усиливать чувство насыщения.

В то же время эксперты напоминают, что чувство сытости зависит не только от самого гарнира. Если сочетать картофель или рис с белковыми продуктами и источниками клетчатки, организм будет медленнее усваивать углеводы, а чувство голода вернется не так быстро.

Если говорить о пищевой ценности, картофель имеет ряд преимуществ. Он менее калориен, чем такая же порция риса, а также содержит больше калия, витамина С, витамина B6 и железа. Например, в среднем картофелине содержится около 164 калорий, тогда как в стакане вареного коричневого риса — 218, а белого — 242 калории.

Несмотря на это, коричневый рис также считается полезным продуктом. Он относится к цельнозерновым продуктам и обеспечивает организм дополнительной клетчаткой, магнием, железом и другими важными микроэлементами.

Для максимального сохранения полезных веществ специалисты рекомендуют варить картофель или готовить его на пару. Полезно также оставлять кожуру, поскольку она содержит часть пищевых волокон. А чтобы увеличить количество резистентного крахмала, готовый картофель рекомендуется охладить на несколько часов перед употреблением.

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