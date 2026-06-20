«Стажеры получают около 2000 долларов и до 26 лет не платят налоги» 20.06.2026, 10:15

Студентка из Беларуси рассказала об учебе в польском меде.

Мария — студентка старших курсов одного из медицинских вузов в Польше. Когда-то она не прошла по баллам ЦТ на лечебный факультет в Беларуси, и родители настояли на учебе за границей. Сегодня, наблюдая за изменениями в белорусской системе медицинского образования, она признается: это решение в итоге оказалось правильным. MOST.

Довольных распределением мало

О том, что в Беларуси практически отменено платное обучение в медвузах, Мария узнала из соцсетей. Для нее это не стало неожиданностью.

— Я уже слышала про увеличение сроков отработки, и было ощущение, что дальше будет что-то еще. В итоге так и получилось. Мне кажется, такие решения — это во многом про контроль: и студентов, и абитуриентов, и уже молодых специалистов.

В Беларуси Мария рассматривала возможность обучения на платной основе, однако не прошла по баллам на лечебный факультет — только на педиатрический. В той ситуации решающую роль сыграли родители, которые настояли на учебе за рубежом. Тогда это было скорее вынужденное решение, но со временем Мария оценила его плюсы.

— Когда я вижу в соцсетях, как [в Беларуси] проходит распределение, складывается ощущение, что людей, которые действительно довольны, очень мало.

«Думала об отчислении»

В Польше Мария имела право на бесплатное обучение, так как у нее была карта поляка. Поступала она через подготовительную программу — так называемую зерувку. Прошла по конкурсу аттестатов, а затем на первый курс — по результатам тестирования, которое сдавала еще в Беларуси.

— Мы составляли рейтинг городов, в которых хотели бы учиться, и распределялись в зависимости от результатов. Я попала в тот город, который указала. И была единственной студенткой из Беларуси на курсе.

Адаптация к учебе оказалась непростой. Первый курс девушка вспоминает как один из самых сложных периодов — прежде всего из-за языковых проблем и новой среды. До того, во время учебы на подготовительном отделении, она находилась в основном в русскоязычном окружении, а в университете оказалась единственной студенткой, для которой польский не был родным.

— Нужно было не только учиться, но и просто социализироваться. Плюс большая нагрузка, и в какой-то момент я вообще не понимала, как к этому подступиться. Даже думала об отчислении. Но со временем стало легче.

Стажировка — после каждого курса, экзамены — письменные

Одним из главных отличий польского медицинского образования от беларусского Мария считает большое количество практики и ранний контакт с пациентами.

— Я уже на втором курсе лечила пациентов, и дальше практики становится только больше.

После каждого курса предусмотрена обязательная практика — с четко прописанным перечнем навыков и процедур, которые необходимо освоить. К старшим курсам обучение становится максимально приближенным к реальной работе: студенты лечат и детей, и взрослых, а также осваивают хирургические вмешательства.

Отличается и система оценки знаний. Если в Беларуси экзамены чаще проходят в устной форме, то в Польше основной акцент сделан на письменные работы.

Стажеры получают около 7,5 тысячи злотых

После окончания вуза нет обязательного распределения: выпускники проходят годовую стажировку, уже имея диплом врача, но работая под руководством куратора.

— Ты сам ищешь место, где будешь проходить стажировку, и продолжаешь обучение уже в клинике. Это оплачиваемая работа: сейчас стажеры получают около 7,5 тысячи злотых (около 2000 долларов по курсу на 20 июня — Прим. ред.), при этом до 26 лет не платят налоги.

Важным преимуществом Мария называет возможность работать во время учебы. С третьего курса она совмещает университет с работой ассистентом стоматолога.

— Это сильно помогает в профессиональном развитии. И в учебе тоже: многие вещи становятся понятнее.

Перечисляя плюсы учебы в Польше, Мария говорит и о свободе — в широком смысле этого слова.

— Не знаю, насколько это относится к профессии, но это тоже влияет на личностный рост. Здесь больше возможностей, открыты все границы — можно путешествовать, переезжать, пробовать разные варианты.

Польский диплом признается во всех странах ЕС

Говоря о перспективах, Мария отмечает, что диплом польского медицинского вуза признается в странах Европейского союза без дополнительного подтверждения. Уровень дохода, по ее словам, зависит от специализации, города и клиники, однако в целом зарплаты врачей позволяют рассчитывать на стабильную жизнь.

Возвращение в Беларусь она для себя не рассматривает. Среди причин — необходимость подтверждения диплома и разница в условиях работы.

— Слишком много сил было вложено в переезд и обучение, чтобы потом вернуться и работать в других условиях и за гораздо меньшую зарплату.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com