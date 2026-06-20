Украинское подполье в Таганроге сорвало производство ударных дронов для армии РФ

Украинское подполье в Таганроге сорвало производство ударных дронов для армии РФ2
- 20.06.2026, 9:47
Партизаны оставили без электроснабжения завод «Атлант-Аэро».
Агент украинского партизанского движения «Атеш» в Таганроге в Ростовской области России совершил диверсию, в результате чего было сорвано производство ударных дронов для российской армии. Об этом рассказало движение «Атеш».
По данным «Атеш», боец сопротивления поджег электроподстанцию, от которой зависит работа военного завода «Атлант-Аэро» в Таганроге. Повреждения электроподстанции значительные. На ее восстановление понадобится много времени. И все это время «Атлант-Аэро» не сможет продолжать сборку беспилотных комплексов, изготовление электроники и космического оборудования.
Завод «Атлант-Аэро» является ключевым в своей сфере в военно-промышленном комплексе России. Там выпускают ударно-разведывательные БпЛА «Молния», тяжелые дроны «Орион» (он может нести до 250 кг полезной нагрузки), системы управления для FPV-дронов и многое другое. Это предприятие является законной целью для ВСУ.
Силы обороны Украины ранее неоднократно атаковали «Атлант-Аэро» в Таганроге. Например, 13 января и 18 апреля 2026 года. После этих ударов на территории предприятия всегда фиксировали пожары.