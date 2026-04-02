Швейцария может расторгнуть соглашение с США о поставках ЗРК Patriot 1 2.04.2026, 1:24

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Детали.

Правительство Швейцарии продолжит задерживать выплаты Соединенным Штатам за заказ ЗРК Patriot до тех пор, пока Вашингтон не предоставит обязательных сроков поставки. Вариант расторжения соглашения также рассматривается.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Швейцарское правительство заявило, что график поставок остается неопределенным, как и этапы платежей. Министр обороны Мартин Пфистер говорит, что правительство все еще рассчитывает на приобретение систем, но ничего не исключает.

«Сейчас мы ведем переговоры с Соединенными Штатами относительно всех возможных вариантов, включая потенциальное расторжение договора», — сообщил он журналистам на пресс-конференции, отметив, что пока непонятно, какими будут условия любой отмены.

Правительство заявило, что перенесло платеж за заказ истребителей F-35A на конец марта 2026 года, чтобы убедиться, что закупка самолетов не окажется под угрозой из-за решения по системе Patriot.

Министерство обороны планирует проинформировать Федеральный совет Швейцарии до конца июня о следующих шагах по закупке систем Patriot.

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