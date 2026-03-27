31 марта 2026, вторник, 18:36
5
  • 27.03.2026, 18:18
  • 36,384
В порту Усть-Луга в РФ произошел бунт рабочих

Конфликт с охраной перерос в столкновения.

В российском порту Усть-Луга в ночь на 27 марта произошли массовые беспорядки среди работников на фоне атаки беспилотников и ограничения доступа к работе. Конфликт с охраной перерос в столкновения, во время которых служебный автомобиль въехал в толпу, а часть участников была задержана.

Беспорядки начались из-за запрета выхода на смену для части работников, большинство из которых являются трудовыми мигрантами.

Ограничение доступа к работе во время ночной атаки дронов вызвало недовольство и быстро переросло в конфликт с охраной терминала. Во время столкновения автомобиль службы безопасности въехал в толпу людей.

Часть участников беспорядков задержали правоохранители и бойцы ОМОН, однако протесты не прекратились и утром. По сообщениям отдельных СМИ, среди участников конфликта были граждане Казахстана, а первоначальной причиной спора стала локальная ссора, которая впоследствии переросла в массовые беспорядки, пишет «Фокус».

В настоящее время казахстанские дипломаты поддерживают контакт с полицией Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также уточняют количество пострадавших и их правовой статус.

Рваная тряпка для Лукашенко — Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» — Владимир Пастухов
Новый сигнал от США — Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее — Леонид Невзлин