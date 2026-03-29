Москвичи вышли на протест

Москвичи вышли на протест27
- 29.03.2026, 17:10
Задержан российский правозащитник Александр Подрабинек.
В Москве на Болотной площади проходит неразрешенный митинг против интернет-блокировок в России. На месте стоят четыре автозака и один автомобиль Росгвардии, большая часть площади перекрыта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает корреспондент SotaVision с места событий.
По данным издания, задержаны два человека. На набережной напротив Болотной площади у участников акции проверяют документы. Полиция и Росгвардия также дежурят на проспекте Сахарова. Издание не сообщает, сколько человек участвуют в акции, и не публикует фотографии людей.
Ранее «ОВД-Инфо» сообщили, что на митинге против интернет-блокировок в Москве был задержан 72-летний правозащитник, писатель и публицист Александр Подрабинек. Поводом для задержания стало то, что он фотографировал собравшихся людей. Задержанного доставили в ОВД по району Якиманка. По словам полицейских, Подрабинек «задержан для получения информации о предыдущих преступлениях».