Борислав Береза: Путинская тусовка перепугалась 22 20.03.2026, 20:43

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Борислав Береза

За скандалом вокруг Z-блогера может стоять борьба в Кремле.

Z-блогер Илья Ремесло, много лет обслуживавший путинскую систему, внезапно заявил, что Владимира Путина пора «гнать в шею» и судить как военного преступника. После этого его отправили в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге.

Что на самом деле значит резкое заявление Ильи Ремесло? Это личный демарш или сигнал из верхушки?

Такие вопросы сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе:

— Ремесло был не просто Z-блогером, он был ресурсом, который Кремль четко использовал по определенным тематикам. Ни одного поста, сообщения или какого-либо демарша без согласования с его непосредственным руководством не было. Мне неизвестно, кто именно им управлял — ФСБ или ГРУ, но то, что существует конфликт между башнями Кремля, было известно давно, и то, что его в очередной раз использовали (похоже — втемную), только подтверждает общую ситуацию. Потому что после его заявления его закрыли в «дурке».

Но надо также понимать, что в «дурке» закрыли его не из-за того, что он сказал вещи, которые не соответствуют реальности, а, наоборот, за правду. Потому что говорить правду в России может только сумасшедший. Видимо, именно так и посчитали в России.

Поэтому ничего нового, ничему не удивлен. Единственное, что я могу сказать: то, что сказал Ремесло, на самом деле очень многие говорят в разных кабинетах и на кухнях. Просто он высказал то, что многие хотели бы сказать сами. А результат подтверждает только одно: абсолютно узурпировавшая власть путинская тусовка перепугалась и закрыла его.

Кстати, там еще был какой-то странный комментарий от Александра Дугина о том, что «смерть — это не смерть, после нее будет начало», что тоже вызвало много вопросов. Не знаю, что происходит в Москве. Возможно, это очередной конфликт между их ветвями власти. Но в любом случае болеем за обе команды — пусть они перегрызут друг друга.

— Почему растет недовольство Владимиром Путиным даже в Z-среде и к чему это может привести? Возможен ли сегодня заговор против Путина внутри системы?

— Я не верю в какие-нибудь бунты, я не верю в какие-нибудь восстания, даже не верю, что отключение интернета приведет к этому. Но то, что недовольство рано или поздно приводит к получению негатива властью, — в это я не просто верю, в этом я уверен. Русский бунт всегда был абсолютно абсурден, безнадежен, но очень кровав. Посмотрим, что будет здесь.

В данный момент недовольны по разным причинам разные слои населения. Z-блогеры недовольны тем, что Киев не взяли за три дня. Те, кто радовался, что можно смотреть на «гойду» и «движуху» по телевизору, недовольны тем, что по ним начало прилетать и что война пришла к ним самим. Те, кто хотел смотреть войну по телевизору, выяснили, что их могут мобилизовать из-за долгов по микрокредитам или еще каким-либо образом.

В обществе начинают терять понимание, зачем вообще была нужна война, которая должна была стать «блицкригом», а обернулась катастрофой для России. Да, есть огромное количество людей (огромное для России — это порядка 30%, если я не ошибаюсь), которые готовы воевать и дальше. Но, как ни странно, именно они готовы воевать и дальше, сидя на диване. Это в основном пенсионеры, которых невозможно мобилизовать, но которые помнят, как им кажется, «славные часы Советского Союза», когда их все боялись. Что-то подобное они сейчас и хотят получить опять. Это ностальгия по советскому прошлому, и ничего более.

Поэтому про восстание можно забыть, а вот то, что недовольство среди молодежи растет, — это хорошо. Это действительно может привести к изменениям. И тут речь даже не о протесте. Это отток населения из России, отток креативной молодежи из России. Это еще один шаг к деградации государства. Если раньше Россия была геополитическим игроком, потом стала региональным игроком, то сейчас может стать просто одним из объектов влияния со стороны больших держав — Соединенных Штатов, Китая или, например, Украины.

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