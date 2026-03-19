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СМИ: Призвавшего арестовать Путина Z-блогера отправили в психиатрическую больницу

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  • 19.03.2026, 15:11
  • 22,328
СМИ: Призвавшего арестовать Путина Z-блогера отправили в психиатрическую больницу
Илья Ремесло

Илью Ремесло госпитализировали в Санкт-Петербурге.

Z-блогер Илья Ремесло, который назвал Владимира Путина нелегитимным президентом и призвал отдать его под суд как военного преступника, попал в психиатрическую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил другой провоенный блогер Александр Картавых.

Ремесло вечером 19 марта госпитализировали в городскую психиатрическую больницу № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова, рассказали собеседники «прям из самой больнички».

По данным Baza, раскритиковавший Путина блогер находится в стационере в 16-го отделении, которое специализируется на лечении мужчин с проявившимися впервые симптомами психотического расстройства.

Канал отмечает, что в отделении содержатся пациенты с бредом, нарушениями мышления и несвязной речью. Информацию о госпитализации Ремесло подтверждает и «Фонтанка». В справочной клиники корреспонденту издания сказали, что пациенту, являющемуся полной тезкой блогера, можно передать посылку в субботу и в среду. Журналист Александр Плющев, который 18 марта записал интервью с Ремесло, сообщил, что тот не ответил на отправленные утром в четверг сообщения «и даже не просмотрел их», а также проигнорировал звонки в WhatsApp. Между тем в интервью Плющеву Ремесло среди прочего говорил, что не собирается уезжать из России.

Ранее, вечером 17 марта и утром 18 марта, Ремесло, который ранее поддерживал российскую власть и активно выступал против оппозиционеров, опубликовал у себя в телеграм-канале серию постов с резкой критикой Кремля и лично Путина, чем вызвал волну недоумения и возмущения в Z-среде.

В публикациях Z-блогер перечислил шесть ключевых причин своего недовольства президентом: война с Украиной, которую он назвал «абсолютно тупиковой» и наносящей огромный ущерб экономике; цензура в интернете и СМИ; бессрочность пребывания Путина у власти; неуважение к гражданам; «безумная, на грани болезни тяга к роскоши».

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