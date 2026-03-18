Российский провластный блогер призвал судить Путина 12 18.03.2026, 16:15

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Илья Ремесло

И раскритиковал войну в Украине.

Блогер, бывший член Общественной палаты России, юрист Илья Ремесло, ранее получивший известность прежде всего доносами на Алексея Навального, 17 и 18 марта опубликовал в телеграме ряд постов с резкой критикой Путина. Помимо прочего, Ремесло раскритиковал войну в Украине и призвал судить Путина, назвав его «нелегитимным президентом». В записанных им видео и в беседе с корреспондентом издания «Агентство» Ремесло подтвердил, что является автором этих текстов и что они отражают его нынешние взгляды.

Наибольший резонанс вызвал пост Ремесло, опубликованный вечером во вторник, в котором он перечислил пять причин, по которым «перестал поддерживать Путина». Среди них — война в Украине, удушение интернета и свободы СМИ, коррупция и ущерб экономике России от действий Путина, а также несменяемость власти. «Владимир Путин должен уйти в отставку и быть отдан под суд как военный преступник и вор», — заключает Ремесло. В опубликованном позже посте он также написал о «дворцах Путина» и его «тяге к роскоши».

В беседе с «Агентством» блогер подчеркнул, что находится в России и не собирается уезжать, хотя и понимает, что ему может грозить преследование. Он также спрогнозировал потерю власти Путиным в этом году в том случае, если тот не прислушается к критике в его адрес. По мнению Ремесла, его заявление покажут Путину.

Илья Ремесло получил известность в конце 2010-х годов как автор информационных кампаний с попытками дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Журналисты The Insider выяснили, что они были согласованы с Администрацией президента.

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